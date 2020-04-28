Когда закончится эпидемия коронавируса в Украине: прогноз ученых

Исследователи из Сингапура считают, что в конце мая у нас не будет новых заболевших

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab спрогнозировали окончание эпидемии коронавируса по всем странам. Согласно их данным, эпидемия коронавируса в Украине закончится 8 июня 2020 года, об этом сообщает официальный сайт лаборатории.

Резкое снижение заболеваемости в Украине ученые прогнозируют уже 18-27 мая. Мировая же пандемия окончится не раньше декабря этого года. Американцы смогут вздохнуть спокойно в сентябре, в Испании эпидемия закончится в начале августа, а в Италии – в конце.

Прогноз ученых из Сингапура Фото: Data-Driven Development Lab

Ученые спрогнозировали такие даты на основе модели SIR, которая работает на данных по количеству заболевших, выздоровевших и интенсивности контактов между людьми. Вся эта информация обновляется ежедневно из официальных источников.

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"Но читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать повторное распространение вируса и инфекции, чего следует избегать", – предупреждают ученые.

Напомним, ранее мы писали о том, что американские ученые решили лечить людей с коронавирусной инфекцией женскими гормонами.

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