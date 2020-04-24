Когда закончится карантин в Украине: мнение доктора Комаровского

Для ослабления карантинных мер нужны четыре критерия

Украина второй месяц живет в условиях карантина. Многие европейские страны немного ослабили карантинные меры, нас это ждет с 12 мая. Что же нужно, чтобы карантин отменили вообще? На этот вопрос ответил доктор Евгений Комаровский в своем новом видео на YouTube-канале.

"Эпидемиологи всего мира раньше говорили, что все можно отменить лишь тогда, когда 28 дней подряд нет новых случаев. Теперь все больше эпидемиологов и политиков понимают, что дождаться такого, чтобы 28 дней нигде ничего не регистрировалось, – невозможно. Они опустились на землю и стали формулировать более реальные критерии по уменьшению ограничений", – говорит доктор Комаровский.

На данный момент есть четыре базовых критерия, чтобы страна могла уменьшить выраженность карантинных мер.

Больницы должны иметь возможность безопасно лечить всех пациентов, нуждающихся в госпитализации, не прибегая к кризисным стандартам лечения. Государство должно быть в состоянии проверить всех, у кого есть симптомы коронавируса. Государство может проводить мониторинг подтвержденных случаев и контактов. Должно быть зафиксировано устойчивое сокращение случаев заражения на COVID-19 в течение хотя бы 14 дней.

Только массовое тестирование поможет ослабить карантин Фото: Getty Images

"Все эти критерии возможны только тогда, когда реально массово проводится тестирование качественными тестами. Ведь можно 14 дней подряд сокращать количество тестов, а потом говорить, что у нас есть невиданные успехи. Есть два реальных показателя, на которых нужно ориентироваться, чтобы понять серьезность ситуации. Первое – это количество пациентов в палатах интенсивной терапии. Второе – процент положительных диагнозов среди всех, кому сделаны тесты. Например, сегодня сделали 100 тестов и обнаружили 5 больных. Завтра сделали 20 тестов, обнаружили 2 больных и сказали, что стало лучше. Поэтому единственное сейчас мерило, это количество сделанных тестов и процент выявленных больных. Если это процент уменьшается, то все хорошо, если нет, то все плохо", – подытожил врач.

Напомним, ранее мы писали о том, как посетители китайского кафе заразились коронавирусной инфекцией из-за кондиционера.

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