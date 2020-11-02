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Компенсация сахарного диабета как условие полноценной жизни с диабетом

При компенсированном диабете уровень глюкозы находится в норме, она не вредит организму, и пациент живет полноценной жизнью

По определению ВОЗ, люди с сахарным диабетом находятся в повышенной зоне риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Как оказалось, люди с диабетом более уязвимы к коронавирусу и его последствиям в случае некомпенсированного заболевания. Поэтому для людей с сахарным диабетом сейчас важно уделять много внимания своему состоянию, достичь компенсации сахарного диабета (когда показатель гликированного гемоглобина не более 7%), чтобы вирус не стал угрозой для их жизни.

Цель лечения сахарного диабета – показатель гликированного гемоглобина ниже 7%

Распространенность сахарного диабета возрастает во всем мире каждый день. На этот процесс влияет комплекс причин, но главные: лишний вес, малоподвижный образ жизни и неправильное питание.

В Украине живут около 1,5 миллиона официально диагностированных пациентов с сахарным диабетом, а недиагностированных, по разным данным, может быть вдвое больше. Около 200 000 пациентов нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина. В то же время врачи обращают внимание на тревожную тенденцию – диабет 2-го типа "молодеет". Поэтому очень важно не только придерживаться здорового и подвижного образа жизни, но и регулярно проходить медицинские обследования.

При своевременной диагностике и корректно выбранной программе лечения сахарный диабет – не приговор, объясняют эндокринологи. Люди с сахарным диабетом могут жить полноценной жизнью, если придерживаются определенных правил:

постоянно контролируют уровень глюкозы в крови;

проверяют уровень гликированного гемоглобина каждые три месяца;

сбалансировано питаются: выбирают в рацион свежие и натуральные продукты, отказываются от вредной пищи;

ведут активный образ жизни;

сохраняют тесный контакт со своим врачом-эндокринологом, следуют рекомендациям врача относительно дозы инсулина и при необходимости – вида инсулина.

Цель лечения для каждого пациента с сахарным диабетом – снизить сахар в крови до целевого показателя, то есть достичь компенсированного состояния заболевания. При компенсированном диабете уровень глюкозы находится в норме, она не вредит организму, и пациент, соответственно, живет полноценной жизнью и не имеет осложнений от заболевания: в частности, речь идет о таких возможных осложнениях от сахарного диабета, как потеря зрения, почечная недостаточность, синдром диабетической стопы, сердечно-сосудистые заболевания. Контролируя болезнь, пациент может предупредить все эти осложнения от диабета, утверждают врачи.

Проверять уровень гликированного гемоглобина необходимо каждые 3-6 месяцев

"Компенсированный сахарный диабет – это когда уровень гликированного гемоглобина около 7%, – объясняет врач-эндокринолог Татьяна Юзвенко. – Если целевые показатели не достигнуты, то есть гликированный гемоглобин более 7%, то тогда нужно пересмотреть вообще лечение у этого пациента".

Чтобы узнать, компенсированный диабет или нет, нужно измерить уровень гликированного гемоглобина. Для большинства людей с диабетом этот показатель в норме должен составлять менее 7%. Проверять уровень гликированного гемоглобина необходимо каждые 3-6 месяцев, а контролировать свой образ жизни – постоянно, чтобы этот показатель не рос.

Жить полноценно с диабетом

Киевлянину Сергею 43 года, двадцать из них он живет с сахарным диабетом. Сергей вспоминает, что привыкнуть к новому стилю жизни ему было очень трудно – он ежедневно колол себе инсулин, постоянно находился в тревожном состоянии, не зная, как и на что отреагирует организм.

Однако качество жизни мужчины изменилось, когда он решительно взял ситуацию под контроль.

Для качественного контроля сахарного диабета, прежде всего, необходимо понимание того, что и как делать, чтобы достичь желаемой компенсации, когда уровень гликированного гемоглобина не превышает 7%.

Получить максимально качественный план лечения для достижения компенсации сахарного диабета можно, прежде всего, у врача-эндокринолога, который проанализирует текущее состояние пациента и разработает индивидуальные рекомендации, направленные на достижение целевого показателя.

Чтобы эффективно контролировать состояние сахарного диабета, Сергей ежемесячно общается с врачом, каждые три месяца проверяет уровень гликированного гемоглобина и придерживается советов своего врача по изменению доз, вида инсулина, если это необходимо для контроля гликированного гемоглобина на уровне не выше 7%.

Не менее важным является общение с пациентами, которые также живут с сахарным диабетом. Так, Сергей нашел много ответов на свои вопросы о питании и интенсивоности физических нагрузок в школе диабета.

А еще очень важно прислушиваться к себе, своим ощущениям, чтобы вовремя увидеть изменения и правильно отреагировать на них. Людям с сахарным диабетом необходимо особенно тщательно следить за питанием, чтобы оно было сбалансированным и полезным, уровнем глюкозы в крови, дозой лекарств в соответствии с рекомендациями врача. Осуществлять самоконтроль сахарного диабета Сергею помогает ведение дневника самоконтроля.

Достичь компенсации сахарного диабета Сергею помогла ответственность за собственное здоровье, самоконтроль, соблюдение рекомендаций врача по эффективной инсулинотерапии, а также поддержка близких и родных людей, в частности, жены.

Диабет нельзя вылечить, но с ним можно жить полноценно и снизить риск возможных осложнений от болезни. Как это сделать? Нужно пересмотреть свое текущее лечение и вместе с врачом определить цель лечения для достижения компенсации диабета. Помните, уровень гликированного гемоглобина при компенсированном состоянии сахарного диабета должен быть ниже 7%. А дальше тщательно соблюдайте назначения врача относительно дозы, вида инсулина, режима питания и физической активности, следите за сном, избегайте стрессов. Все эти простые шаги приблизят вас к желаемой компенсации сахарного диабета и позволят вам жить полноценно.

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