Компьютерные очки: как хорошо они защищают зрение

Краснота, жжение в глазах и головная боль – все это признаки чрезмерной зрительной нагрузки

Компьютерные очки помогают сохранить зрение. Компьютерный зрительный синдром. Мерцание монитора и блики экрана портят зрение и снижают работоспособность.

Краснота, жжение в глазах и головная боль – все это признаки чрезмерной зрительной нагрузки. Иванна – инженер. Работает напряженно и без перерывов. Ей все эти симптомы знакомы не понаслышке.

"За компьютером я провожу восьмичасовой рабочий день, каждый день, иногда даже без обеда. Поэтому в какой-то момент я поняла, что безумно болят глаза, ощущение такое, вроде песка насыпали. Подруга порекомендовала мне капли. Но я в интернете прочитала, что есть очки компьютерные", – рассказывает Иванна.

В очках для работы за компьютером – линзы-блублокеры, то есть специальные медицинские фильтры, рассеивающие избыточное голубое излучение монитора.

Начитавшись о пользе компьютерных очков, Иванна решила их приобрести.

Но особого эффекта не заметила. Поэтому мы решили проверить, действительно ли у этих, купленных на рынке, очков есть специальная защита. И отнесли их мастеру-оптику.

Неправильно подобранные компьютерные очки – не только не улучшат состояние глаз, но и могут значительно ухудшить ваше зрение.Кроме профессионального подбора такой оптики – необходимо оценить состояние роговицы.

Но даже если очки подбирал специалист, чтобы разгрузить глаза – таких очков мало! Медики советуют каждый час отрывать взгляд от экрана компьютера на 15 минут. А во время работы сидеть на расстоянии 60 см от монитора и чаще моргать, чтобы слизистая оболочка глаза не пересыхала. запомнить это совсем несложно. А если еще и выполнять – вы сохраните свои глаза здоровыми.