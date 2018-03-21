Кому и почему необходимо есть семечки: ученые удивили ответом

Сегодня, 10:33

В исследовании участвовали 2,5 тысячи человек в возрасте 42-60 лет

Семечки. Фото: freepik
Семечки. Фото: freepik

В результате недавних исследований финский медиков выяснился очень важный факт. Оказалось, что омега-6 жирные кислоты, которыми богаты орехи и семечки, могут предотвратить риск преждевременной смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Еurekalert.

В исследовании участвовали 2,5 тысячи человек в возрасте 42-60 лет. В начале работы медики измерили содержание линолевой кислоты в их крови. А затем в последующие два десятка лет наблюдали за испытуемыми.

В результате выяснилось, что чем выше были показатели линолевой кислоты, тем ниже у этих людей был риск ранней смерти. Также у них были меньше риски заболеть сахарным диабетом второго типа или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Потому, чтобы перестраховать свое здоровье от всевозможных неурядиц, нужно принимать меры уже сейчас. И для этого достаточно всего горсти орехов или любимых вами семечек.

Напомним, ранее мы писали, что у черных семян подсолнуха много полезных веществ. Однако мы забываем, что этот продукт также скрывает в себе и вред, если употреблять его непомерно. 

Кроме этого, почему нужно есть тыквенные семечки – ответ врачей.

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