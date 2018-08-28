Кому нельзя есть виноград
Названы негативные последствия употребления винограда
Виноград является мощным антиоксидантом, он замедляет процессы старения кожи и полезен при таких заболеваниях как астма, герпес, болезни сердца и сосудов, мочекаменная болезнь, проблемы со зрением. Но не всем можно употреблять этот фрукт, утверждают эксперты.
Виноград содержит много сахара и калорий – в 100 граммах продукта – около 70 калорий, поэтому от него стоит отказаться людям, которые страдают от ожирения и имеют сахарный диабет.
Также врачи рекомендуют не употреблять виноград беременным и кормящим грудью. Этого следует придерживаться и детям в возрасте до двух лет – виноград может спровоцировать аллергию, колики и вздутие живота.
Воздержаться от употребления сладкого фрукта стоит людям, страдающим язвенной болезнью желудка, циррозом печени, колитом и диареей.
Кроме того, виноград нельзя сочетать с алкоголем, газированными напитками, жирной пищей, шоколадом, молоком и кисломолочными продуктами – такой микс может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
Напомним, эксперты назвали пользу и вред винограда. Ранее специалисты также рассказали, как ускорить созревание фруктов и винограда, не дожидаясь холодов.
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