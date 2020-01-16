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Кому нельзя купаться на Крещение: советы медиков

Окунаться в ледяную воду может быть опасно для здоровья человека

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40
Кому на Крещение нельзя купаться в водоемах
Кому на Крещение нельзя купаться в водоемах
Фото: Pexels

19 января отмечается праздник Крещение Господне или Богоявление, который является завершающим днем в числе трех великих праздников рождественского цикла в январе. С праздником Крещения происходит обряд очищения и заканчиваются Святки. Традиционно в этот день люди купаются в проруби. Это давняя традиция, которая помогает всем окунувшимся в воду в этот день, забыть обо всех болезнях на долгое время.

В этом году зима выдалась аномально теплой из-за чего прорубь делать не придется, но окунаться в ледяную воду люди все равно будут. И здесь важно знать все правила осторожности, чтобы не заболеть. Ранее мы уже выясняли, как правильно подготовиться к купанию на Крещение. Теперь важно напомнить, кому категорически нельзя купаться в проруби на Богоявление.

Не секрет, что купание в ледяной воде может быть опасным для здоровья человека. Поэтому очень важно начать заранее закаливаться и знать основные правила, как и кому можно окунаться в холодную воду.

Медики отмечают, что в особой зоне риска находятся дети и люди старше 45 лет, а также те, у которых нет опыта ныряния, ведь это серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Поэтому им лучше удержаться от купания в холодной воде.

Кому категорически нельзя плавать на Крещение 2020
Кому категорически нельзя плавать на Крещение 2020
Фото: Pexels

Категорически запрещено окунаться людям с проблемами с сердцем и давлением, ведь существует большой риск микроинсульта, судорог или потери сознания. Также не рекомендуется купаться в ледяной воде людям, страдающим сахарным диабетом, гипертоникам и страдающим аритмией.

Купание на Крещение также будет опасно для людей с заболеваниями почек и мочеполовой системы.

Беременным женщинам нельзя нырять из-за риска преждевременных схваток.

Кроме того, медики отмечают, что нельзя купаться людям с серьезными кожными заболевания, такими как псориаз и экзема.

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Воздержаться от купания нужно и женщинам гинекологическими заболеваниями, а также мужчинам, страдающих простатитом.

Тем, кто жалуется на болезни органов дыхания таких, как: астма, бронхит, гайморит и фронтит также запрещено купаться на Крещение.

Ранее мы уже сообщали все про Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника.

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Источник: Сегодня
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