Контрацепция: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Защита от беременности в вопросах и ответах

Презервативы - одно из самых популярных средств контрацепции Фото: depositphotos.com

Контрацепция вызывает много вопросов, ответы на которые крайне важны, чтобы обезопаситься от нежелательной беременности во время полового акта. Поэтому эта тема будет актуальной всегда. К Международному дню презерватива рассказываем все, что вы хотели знать о контрацептивных средствах, но боялись спросить.

Какие средства контрацепции используют звезды – смотрите видео:

Какие существуют средства контрацепции

Средства контрацепции и предметы женской гигиены Фото: freepik.com

Наиболее известными средствами контрацепции являются:

Мужской презерватив;

Женский презерватив;

Комбинированные противозачаточные таблетки;

Прогестиновые противозачаточные таблетки;

Противозачаточные инъекции;

Контрацептивный пластырь;

Внутриматочная спираль (ВМС);

Противозачаточные вагинальные кольца;

Диафрагма со спермицидом;

Колпачок со спермицидом;

Женская стерилизация;

Мужская стерилизация (вазэктомия);

Естественное планирование семьи.

Как действуют средства экстренной контрацепции?

В таблетках для экстренной контрацепции содержится синтетическая форма прогестагена – вещества, по свойствам аналогичного гормону прогестерону, который вырабатывается у женщин в яичниках. Это вещество предотвращает овуляцию, оплодотворение яйцеклетки, или имплантацию в стенки матки уже оплодотворенной яйцеклетки.

Всегда ли экстренная контрацепция является эффективной?

Экстренная контрацепция тем эффективнее, чем меньше времени прошло между половым актом и ее применением. Ее эффективность значительно снижается, если вы принимаете таблетки больше, чем через 24 часа после полового акта, если вас вырвало в течение двух часов после приема препарата, а также, если у вас был незащищенный секс уже после приема средств экстренной контрацепции. Через 72 часа после полового акта принимать такие таблетки уже не стоит – вероятность того, что они сработают, практически отсутствует.

Как понять, что экстренная контрацепция сработала?

Если вы использовали ее так, как сказано в инструкции, вложенной в упаковку и следующие месячные начались вовремя, по-видимому, экстренная контрацепция вам помогла. Если месячные менее обильные или продолжительные, чем обычно, а также, если у вас задержка, обратитесь к врачу.

Говорят, что презервативы недостаточно надежны, потому что они часто рвутся. Правда ли это?

Презервативы иногда рвутся Фото: pixabay.com

Если презервативы использовать правильно, не задевая их ногтями или ювелирными украшениями с острыми деталями, вероятность того, что они разорвутся, невелика. Специалисты считают, что женщины, которые принимают средства экстренной контрацепции, часто объясняют такую необходимость порвавшимся презервативом лишь из-за нежелания признавать, что на самом деле они вообще не использовали презерватив. Это – одна из основных причин, по которым презерватив имеет репутацию не самого надежного средства контрацепции. Хотя риск, что он порвется, все же существует, намного безопаснее заниматься сексом в презервативе, чем без него.

Что делать, если презерватив все-таки разорвался?

Единственный достаточно надежный способ предотвратить нежелательную беременность в таком случае – воспользоваться средствами экстренной контрацепции. Кроме этого, нужно иметь в виду, что незащищенный секс связан с риском заражения различными инфекциями, передающимися половым путем, в том числе – ВИЧ. Анализы на большинство инфекций можно делать пару недель спустя, на ВИЧ – только через двенадцать недель после секса.

Правда ли, что во время первого секса контрацепцией пользоваться не обязательно, поскольку забеременеть все равно невозможно?

Беременность может наступить при первом сексуальном контакте Фото: pixabay.com

Это опасный миф, из-за которого наступила не одна сотня тысяч нежеланных беременностей. Вероятность забеременеть во время первого секса не меньше и не больше, чем во время любого по счету полового акта – она составляет, в среднем, один шанс из двадцати. Так что контрацепцию нужно использовать каждый раз, когда вы занимаетесь сексом, не желая забеременеть.

Правда ли, что можно предотвратить нежелательную беременность, если заниматься сексом стоя?

Неправда. Ни одна поза для секса не может быть использована в качестве средства контрацепции.

Насколько эффективной является контрацепция при помощи метода естественного планирования семьи?

Этот метод заключается в наблюдении за признаками фертильности, на основании которых можно сделать вывод о том, насколько безопасным является секс в данный момент времени. В основе этого метода лежат научные факты: женщина действительно является наиболее фертильной в середине менструального цикла – приблизительно на 12-14 день с первого дня менструации. В течение нескольких дней перед менструацией, во время и сразу после менструации вероятность забеременеть очень невелика. Тем не менее, риск наступления нежелательной беременности существует, независимо от того, в какой день цикла вы занимаетесь сексом, и на практике естественное планирование семьи – это просто лотерея.

Правда ли, что комбинированные оральные контрацептивы подавляют половое влечение?

Оральные контрацептивы помогут отрегулировать менструальный цикл Фото: freepik.com

Большинство женщин, использующих такие средства контрацепции, напротив, начинают проявлять больше интереса к сексу, потому что беспокойство о нежелательной беременности практически исчезает, и они получают возможность по-настоящему расслабиться. Однако у небольшого процента женщин, которые принимают комбинированные оральные контрацептивы, отмечается значительное снижение либидо. Если это произойдет с вами, обратитесь к врачу: он может порекомендовать вам другие таблетки, с иной дозой гормонов.

Насколько эффективны спермициды?

Врачи уже давно не считают спермициды достаточно эффективным средством контрацепции. Как правило, их рекомендуется использовать в сочетании с другими контрацептивами, например, с презервативами.

Какое средство контрацепции – лучшее?

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно, поскольку у каждого вида контрацепции есть свои преимущества и недостатки. В целом, лучшее то, что является наиболее эффективным для вас – то есть, надежно защищает от беременности и не вызывает серьезных побочных эффектов. Максимально эффективными в настоящее время являются комбинированные оральные контрацептивы (при правильном использовании их надежность превышает 99%), а также стерилизация.

Напомним, ранее секс-педагог развенчала популярные мифы о контрацептивах. А российская продавщица призналась, что дырявила презервативы иностранцам.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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