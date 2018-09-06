Лайфхаки для идеальной чистоты в доме: отбеливание горчицей и стирка в микроволновке

Пятна пота убивает волшебная смесь из трех ингредиентов, а кровь "не любит" высокую температуру

Уксус - лучший способ вывести въевшиеся пятна пота и дезодоранта. Фото: pixabay

Так досадно, когда из-за случайно посаженного пятна приходится отправлять в утиль любимую вещь! Можно, конечно, сдать испорченное одеяние в химчистку, но ее услуги зачастую стоят дороже, чем "пациент", да и 100% гарантии вам никто не даст. Но не пишите пропало и попробуйте исправить ситуацию порошками для детского белья: они безопасные и с белковыми и пищевыми пятнами справляются на ура. Также в арсенале опытных хозяек есть народные, копеечные средства.

Но прежде чем реанимировать вещь, внимательно прочитайте инструкцию и протестируйте средство на небольшом и малозаметном участке одежды, чтобы не испортить. Учтите: спирты и кислоты могут разрушить некоторые красители, ацетон и уксусная кислота — ткани из шелка, с осторожностью надо применять перекись водорода и хлор, которые могут обесцветить ткань. А чтобы пятно не расползлось — удаляйте его с краев, постепенно переходя к середине.

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Пятна крови

Первое правило при выведении таких пятен — избегать высоких температур. В горячей воде они "свернутся", впитаются в ткань, и избавится от них будет практически невозможно. Самый простой способ — прополоскать свежее пятно в холодной воде: промокайте, но не трите по поверхности.

Аспирин

Растворите таблетку аспирина в воде, смочите губку или щетку и прочистите. Учтите, что этот способ не подходит для шерстяных тканей.

Перекись

Нанесите на пятно перекись водорода (проверьте на швах, не испортится ли ткань), прополощите холодной водой. Если это обивка мягкой мебели, то после нанесения раствора потрите пятно круговыми движениями, пока не образуется пена (свежее удалится за 5 минут). Затем промокните пену и протрите обработанное место влажной тряпкой.

Жирная грязь

Старый добрый способ — посыпать жирное пятно солью. Но есть и другие варианты борьбы. Лучше всего обработку проводить с изнанки, при этом можно положить под пятно сложенный несколько раз лист бумаги или хлопковую ткань.

Жидкость для мытья посуды

Разложите одежду и полейте всю область пятна средством для мытья посуды. Вотрите средство в пятно, и вы заметите, как оно начинает растворяться. Затем ополосните водой с уксусом.

Сахар

Намыльте пятно и посыпьте сахаром. Оставьте на 15—30 минут и потрите губкой или щеткой. Потом постирайте как обычно.

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Желтизна от пота и дезодоранта

Это неприятные пятна, которые могут испортить не только вещь, но и репутацию: иногда бывает, что даже чистая вещь издает неприятный запах из-за того, что грязь остается в швах.

Такие пятна возникают в результате того, что содержащиеся в дезодорантах и антиперспирантах соли алюминия смешиваются с потом. Порошок их не отстирывает, а только усугубляет ситуацию. Проще с белыми пятнами, напоминающими восковые: они появляются от контакта ткани с невысохшим дезодорантом, их можно прополоскать в холодной воде.

Остальные загрязнения отчищаются средством для стирки спортивной одежды или специальными спреями, призванными бороться именно с этими конкретными проблемами. Но цена их достаточно высока — от 150 грн за флакон. Но есть и другие, более дешевые способы вернуть вещи презентабельный вид.

Жидкость для мытья посуды

Ищите средство, в составе которого имеется глицерин. Толстым слоем нанесите его на пятна и вотрите влажной губкой. Оставьте на 30—60 минут, а потом постирайте.

Аспирин

Измельчите 2 таблетки, растворите их в небольшом количестве воды, смочите пятна и оставьте на 2—3 часа. Потом прополощите и постирайте вещь. Перед закладкой в стиральную машину обработайте их хозяйственным мылом.

Уксус

Не наносите уксус на белые вещи — останутся желтые разводы! А вот на черных и цветных он работает хорошо. Смочите ватный диск 9%-ным раствором и протрите загрязненные участки — важно, чтобы ткань хорошо пропиталась кислотой. Оставьте на несколько часов, а если пятна старые, то и на всю ночь. Затем постирайте.

Сода

Это средство, наоборот, подходит только для светлых тканей. Разведите соду в воде, чтобы получилась густая паста, вотрите ее в пятна и оставьте на несколько часов до высыхания. Затем потрите пятна зубной щеткой, прополощите вещь в прохладной воде и ­постирайте.

Три в одном

Смешайте соду и средство для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно, потом обильно полейте перекисью водорода и оставьте на 1,5—2 часа. Когда засохнет, очистите пасту, прополощите и постирайте.

Кухонные проблемы

Кухонные полотенца, получают, пожалуй, самые сложно очищаемые загрязнения.

С растительным маслом

Этот способ подходит в первую очередь для вещей из хлопка, синтетическими лучше так не рисковать. Рафинированное масло смягчает действие отбеливателя, что позволяет цветным тканям не потерять яркость. В 3 л воды растворите 3 ст. л. растительного масла, пару ложек сухого отбеливателя и столько же соды. Замочите в этом растворе полотенце на 12 часов, потом постирайте. Можно обойтись без замачивания, но тогда нужно кипятить час, дождаться, пока вода остынет, а затем стирать.

С горчицей

Горчичный порошок хорошо удаляет жир и различные масляные следы органического происхождения, а рисунок станет ярче. Также он обладает дезинфицирующим эффектом. 6 ст. л. горчичного порошка смешайте с 2 л горячей воды и подождите 20 мин. Заложите полотенца так, чтобы вода полностью покрывала ткань, и оставьте на ночь. Такой способ подойдет, если полотенца приобрели серый, желтоватый оттенок, или когда вещи нельзя кипятить. Можно сделать кашицу из горчичного порошка и нанести на пятно. Положите в пакет и оставьте на 3—4 ч. Потом постирайте обычным способом.

Шампунь

Поможет избавиться от фруктовых и ягодных загрязнений. Нанесите средство и оставьте на 15—30 мин., затем постирайте.

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Волны в помощь

Очищение при помощи микроволновки — довольно простой способ бороться с загрязнениями. Например, полотенце намочите и со всех сторон хорошо потрите мылом. Далее сложите и поместите в обычный целлофановый пакет. Отправьте его в микроволновку, выставьте среднюю мощность и включите на 1,5 минуты. Для большего эффекта время можно увеличить вдвое. Проверьте, чтобы пакет был горячим. Потом вещь прополоскайте и постирайте.