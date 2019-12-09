Корь: как отличить от ветрянки

Симптомы, пути передачи, лечение и профилактика кори

Корь является очень заразным заболеванием. Возбудитель инфекции – вирус из семейства парамиксовирусов, инфицирующий слизистую оболочку, а затем распространяющийся по организму. Заболеть могут все: и взрослые, и дети. Но все же наибольшее число заболеваний приходиться на детский возраст

Пути заражения

Почти во всех случаях корь передается воздушно-капельным путем от человека к человеку – через чихание, кашель, контакте с мокротой или выделениями из носа. Вирус может распространяться до 50 метров при чихании или кашле заболевшего человека. Высока вероятность заразиться корью в комнате заболевшего человека. А вот то, что корь может передаваться по этажам через вентиляцию – это миф. Такого быть не может.

А корь не дремлет! Смотрите в нашем сюжете, сколько людей уже заболели.

Корь является одной из самых заразных болезней в мире. По статистке Всемирной организации здравоохранения каждый больной (!) заражает 9 из 10 контактировавших с ним людей (при условии, что они не были вакцинированы).

Кроме того, вирус остается активным в воздухе и на поверхностях до 2 часов. При этом он малоустойчив во внешней среде, быстро погибает без человека и не любит разной химии, например, обработки антисептиками или дезинфицирующими растворами. Поэтому передача вируса кори через предметы – маловероятна.

Инкубационный период заболевания от 7 до 14 дней. Реже – 18 дней. Человек становиться заразным за 2-4 дня до появления характерной сыпи и аж до того момента, когда сыпь станет шелушиться. Ка правило, это около 8 дней.

Симптомы кори

Первый день заболевания характеризуется резким подъемом температуры до 39–40 °C, сухим кашлем, насморком, головной болью, светобоязнью, покраснением глаз, слезотечением. Эти симптомы можно приписать и ОРВИ, и гриппу, и любой другой инфекционной болячке.

Характерная сыпь появляется позже, как правильно, на 2-3-й день. На слизистой щек появляются небольшие (1-2 мл.) белесые пятнышки с красной каймой (т.н. пятна Бельского-Филатова-Коплика). Классическим считается наличие этих пятнышек на уровне малых коренных зубов. Но появляются на всей слизистой оболочке щек, десен, бывает и на губах. После их исчезновения в периоде высыпаний остается неблестящая, с мелкими поверхностными эрозиями, слизистая.

На 4-й день заболевания сыпь появляется на теле, ее называют экзантемой. В отличие от краснухи – точечки сыпи при кори могут сливаться в пятна. А сыпь при ветрянке похожа на маленькие водянистые прыщики (папулы). Но точный характер сыпи может выявить только врач.

По распространению сыпи тоже можно отличить корь от ветрянки. При коре сыпь идет сверху-вниз. Сначала появляется на лице, шее, на животе, спине, руках, ногах. Бывает, что при появлении сыпи может подняться температура.

При ветрянке сыпь распространяется хаотично, как ей вздумается.

На 8-9-й день заболевания сыпь начинает темнеть, шелушиться. Это говорит о выздоровлении. Окончательно сыпь сходит через 7-11 дней после начала шелушения. Кстати, в этот период человек уже не заразен.

Внимание! При первых же симптомах важно обратиться к врачу! Только он сможет определить заболевание, его степень тяжести и назначить лечение.

Лечение кори

Специфического лечения не существует. Антибиотики на корь не действуют. Болеть ею приходится по полной, пройдя через все неприятности.

Главное при лечении кори – постельный режим, витаминное питание, достаточное количество жидкости.

Корь лечится только в условиях стационара. Так как это заболевание может вызвать ряд осложнений, по статистике, они возникают у каждого третьего. Особенно опасны осложнения у совсем маленьких детей и взрослых, не имевших вакцинации.

Если к кори присоединилась пневмония, отит или конъюнктивит – назначают антибиотики.

Очень важно получить 2 дозы витамина А с интервалом в 24 часа. Это лечение позволяет восстановить низкий уровень этого витамина, чтобы предотвратить поражения глаз и летальный исход. Доза принимается перорально 1 раз/день в течение 2 дней и зависит от возраста ребенка.

Осложнения при кори

Самое страшное при кори – это осложнения. Отит, ларингит, трахеобронхит, стоматит это самые "легкие" спутники кори. Гораздо хуже, когда присоединяются энцефалит (воспаление мозга), пневмония, поражение почек. А самым худшим вариантом осложнения считается склерозирующий панэнцефалит. Хоть встречается он очень редко, но вылечить его нельзя. При панэнцефалите вирус кори проникает в центральную нервную систему и остается там навсегда. Из-за того, что иммунная система постоянно пытается с ним бороться, возникает хроническое воспаление головного мозга, который из-за этого медленно погибает. А это конец жизнедеятельности человека.

Профилактика кори

Единственная профилактика кори – это вакцинация. Первый раз ее должны сделать в 12–15 месяцев, но можно и в 6. Ревакцинация проводиться в 4-6 лет. Если же у вас вообще нет прививки, то сделать это никогда не поздно.

Эффективность вакцинации составляет около 97% после получения двух порций вакцины. У тех немногочисленных людей, которые получили прививку и тем не менее заболели корью, заболевание проходит легко по сравнению с людьми, которые не прививались.

Вакцина защищает на 10-15 лет. Переболевшие корью сохраняют иммунитет на всю жизнь.

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