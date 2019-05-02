Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Корица для похудения: как избавиться от лишних килограммов

Пряность можно добавлять в кефир или смешивать с медом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Чай с корицей для похудения
Чай с корицей для похудения
Фото: freepik.com

Корицу обычно добавляют в десерты, каши и выпечку. Она благотворно влияет на состояние артерий, приводит в норму уровень сахара в организме, понижает уровень холестерина в крови. Кроме этого, восточная пряность помогает сбросить лишний вес.

Корица для похудения: как она действует

Помимо приятного вкуса и аромата, корица несет много преимуществ для здоровья. Эта специя богата антиоксидантами, которые помогают избавить организм от свободных радикалов и тем самым уберечь от рака. 

Несколько исследований показали, что корица обладает противовоспалительными свойствами, полезными при лечении диабета и ожирения, потому что эти заболевания связаны с хроническим воспалением жировой ткани. 

Корица ускоряет обмен веществ и улучшает работу кишечника. Все эти факторы делают из этой пряности отличного помощника в борьбе с лишним весом. Вариантов похудения много: корицу применяют и для массажа, и в разогревающих кремах и гелях, делают с ней ванны, обертывания и т.д. 

Корицей можно посыпать фрукты
Корицей можно посыпать фрукты
Фото: Pixabay

Корица с медом для похудения 

Как правило, мед и корицу для похудения употребляют в виде напитка или горячего чая, который можно просто приготовить.

Чай с корицей для похудения

Одну чайную ложку корицы залейте стаканом кипятка, хорошенько перемешайте и подождите, чтобы чай остыл. Затем добавьте две чайные ложки меда и размешайте. Мед не рекомендуется класть в кипяток, т.к. он при этом теряет свои полезные свойства.

Корицу смешивают с медом, добавляют в мази и кремы
Корицу смешивают с медом, добавляют в мази и кремы
Фото: Pixabay

Такой медовый чай с корицей для похудения пейте утром натощак после пробуждения, а также вечером перед сном. 

Мед с корицей для похудения 

Обертывание с медом с корицей для похудения, судя по отзывам – один из популярных и любимых народных методов. Для этого возьмите 2 ст. ложки меда, разогрейте на водяной бане до жидкого состояния, добавьте 1 ч. ложку корицы и перемешайте. Затем, похлопывая, нанесите теплую смесь на очищенную проблемную кожу, оберните пленкой и полотенцем и оставьте на 1 час. Затем смойте теплой водой и нанесите питательный крем.

Корица может заменить сливки и сахар в кофе
Корица может заменить сливки и сахар в кофе
Фото: Pixabay

Кефир с корицей для похудения  

Базовый рецепт коктейля для сжигания жира очень прост. К стакану кефира нужно добавить корицу и перемешать. Количество пряности может варьироваться от щепотки до чайной ложки. Полученный напиток не надо ни подогревать, ни настаивать – можно пить его сразу после приготовления.

Корица для похудения: противопоказания 

В умеренных количествах  корица не может навредить здоровью. Но злоупотреблять этой пряностью все-таки не стоит: в день нежелательно съедать более чайной ложки специи. 

Считается, что в больших количествах корица может негативно повлиять на состояние печени, но если знать меру, то коктейль не повредит здоровью, даже если окажется бесполезным с точки зрения похудения. 

Напомним, ранее мы писали, как правильно заваривать чай каркаде.

Смотрите видео, как приготовить немецкий панкейк с яблоками и корицей:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить креветки на гриле в медово-лимонном маринаде Лучшие рецепты: испанские булочки с яблоками и корицей Яблочный пирог на кефире: простой рецепт с кукурузной мукой Как выбрать идеального тренера по фитнесу
мед похудение кефир корица
Источники: Сегодня , womenclub.ru
Реклама

Новости партнеров

3 праздничных рулета!
3 праздничных рулета!
Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман
Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут

Популярные статьи

Вчера, 18:18Шоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

Вчера, 15:00Food

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

Вчера, 13:00Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Вчера, 12:20Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

Вчера, 11:40Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 10:36Техно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

30 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляFood

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

30 апреляFun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство

29 апреляТехно

Смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер

29 апреляШоу-бизнес

Модель Талес Соарес умер прямо на подиуме: шокирующие подробности

29 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков хороший день для финансовых дел, а Рыбам не стоит вступать в конфликты

29 апреляШоу-бизнес

Беременная Подкопаева навестила Лорак в Берлине: фото

29 апреляFun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

Новости партнеров

Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Maruv отказали в компенсации за ограбление в аэропорту
Maruv отказали в компенсации за ограбление в аэропорту
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Стали известны истинные причины развода Ани Лорак
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
3 вещи, которые женщина не должна позволять делать при ней
3 вещи, которые женщина не должна позволять делать при ней
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Шикарный салат из баклажанов. Удивите всех загадочным вкусом
Шикарный салат из баклажанов. Удивите всех загадочным вкусом