Коронавирус: что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения

Как долго длится болезнь, вызванная COVID-19

Пандемия коронавируса продолжается. На сегодня, 20 марта, в Украине официально зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19. Но есть и хорошая новость. Мужчина из Черновцов, который первый заразился коронавирусной инфекцией, – выздоровел! Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Сегодня его выписывают из больницы.

По стандартам ВОЗ, считается, что человек выздоровел и безопасен для окружающих, если два теста подряд показывают отрицательный результат.

Напомним, мужчина вернулся из Италии 21 февраля, а через неделю почувствовал себя плохо и обратился к врачам. С тех пор прошло 22 дня. Китайские медики из больницы Чжуннань, что в Ухани, наблюдавшие за тысячами пациентов, называют цифру 17-21. Именно столько может длиться заболевание, вызванное коронавирусом.

Как проводится тест на коронавирус. Смотрите в нашем сюжете:

По данным китайских врачей, заболевание можно четко разделить на 2 фазы.

Первая фаза длится семь дней. Первый симптом – повышенная температура. На следующий день появляется ощущение сильной усталости. Сухой кашель возникает на второй или третий день. В некоторых случаях может возникнуть диарея и тошнота. Как правило, у 85% пациентов на седьмой день симптомы стихают и человек выздоравливает. Так коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Повышенная температура – первый симптом коронавируса Фото: freepik.com

Вторая фаза может начаться на 6-7 день. Проявляется она одышкой и проблемами с дыханием. В таком случае нужна срочная госпитализация. По статистике, только у 15% людей, подхвативших COVID-19, возникают серьезные осложнения в виде тяжелой пневмонии. Летальный случай может наступить на 17 день от начала появления симптомов при осложненном течении коронавирусной инфекции.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы писали о прогулках с детьми на улице во время карантина.

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