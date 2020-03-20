Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коронавирус: что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения

Как долго длится болезнь, вызванная COVID-19

Анна Педан
Сегодня, 13:49

Пандемия коронавируса продолжается. На сегодня, 20 марта, в Украине официально зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19. Но есть и хорошая новость. Мужчина из Черновцов, который первый заразился коронавирусной инфекцией, – выздоровел! Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Сегодня его выписывают из больницы.

По стандартам ВОЗ, считается, что человек выздоровел и безопасен для окружающих, если два теста подряд показывают отрицательный результат.

Напомним, мужчина вернулся из Италии 21 февраля, а через неделю почувствовал себя плохо и обратился к врачам. С тех пор прошло 22 дня. Китайские медики из больницы Чжуннань, что в Ухани, наблюдавшие за тысячами пациентов, называют цифру 17-21. Именно столько может длиться заболевание, вызванное коронавирусом.

Как проводится тест на коронавирус. Смотрите в нашем сюжете:

По данным китайских врачей, заболевание можно четко разделить на 2 фазы.

Первая фаза длится семь дней. Первый симптом – повышенная температура. На следующий день появляется ощущение сильной усталости. Сухой кашель возникает на второй или третий день. В некоторых случаях может возникнуть диарея и тошнота. Как правило, у 85% пациентов на седьмой день симптомы стихают и человек выздоравливает. Так коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Повышенная температура – первый симптом коронавируса
Повышенная температура – первый симптом коронавируса
Фото: freepik.com

Вторая фаза может начаться на 6-7 день. Проявляется она одышкой и проблемами с дыханием. В таком случае нужна срочная госпитализация. По статистике, только у 15% людей, подхвативших COVID-19, возникают серьезные осложнения в виде тяжелой пневмонии. Летальный случай может наступить на 17 день от начала появления симптомов при осложненном течении коронавирусной инфекции.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы писали о прогулках с детьми на улице во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве мужчина из-за карантина не смог сесть в троллейбус и разбил в нем двери Россия утверждает, что создала вакцину от коронавируса Зеленский: В Украине появились свои экспресс-тесты на коронавирус Зеленский: В Черновцах от коронавируса выздоровел первый пациент Коронавирус в Днепре: зараженные супруги вернулись из Франции
смертность заражение симптомы коронавирус признаки
Реклама

Новости партнеров

Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
"Время не щадит никого": Пугачева поразила внешним видом
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Брежнева озадачила поклонников новым фото
Брежнева озадачила поклонников новым фото

Популярные статьи

Сегодня, 14:29Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 13:59Психология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

Сегодня, 09:19Fun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

Вчера, 17:11Food

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

Вчера, 10:42Fun

Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

Вчера, 09:35Fun

Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок: видео

Вчера, 09:26Food

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

18 мартаАфиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

18 мартаWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

18 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

18 мартаFood

Как правильно варить перловку

18 мартаШоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

18 мартаFun

Журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе

17 мартаWellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

17 мартаWellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

17 мартаПсихология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Собчак нашла неожиданные плюсы коронавируса
Собчак нашла неожиданные плюсы коронавируса
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Смотрите, как выглядели знаменитости в начале своей карьеры
Смотрите, как выглядели знаменитости в начале своей карьеры
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Ленивые беляши из батона
Ленивые беляши из батона