Коронавирус может убивать "тихо": американский врач

Даже при тяжелом поражении легких пациенты могут не ощущать проблем с дыханием

Американские врачи бьют тревогу. Пневмония, вызванная коронавирусом зачастую не вызывает никаких симптомов. И, когда пациенты обращаются в больницу, чаще всего их легкие находятся в очень плачевном состоянии. И даже подключение к ИВЛ их не спасает. Ричард Левитан, врач скорой помощи из Северной Каролины, который является президентом компании, которая преподает курсы по интубации, называет COVID-19 тихим убийцей, пишет издание NewYorkTimes.

"Мы только начинаем осознавать, что Covid-пневмония изначально вызывает форму кислородной недостаточности, которую мы называем "тихая гипоксия" из-за своей коварной, трудно обнаруживаемой природы. Пневмония – это инфекция легких, при которой воздушные мешки наполняются жидкостью или гноем. Обычно у пациентов развивается дискомфорт в груди, боль при дыхании и другие проблемы с дыханием. Но когда впервые появляется Covid-пневмония, пациенты не чувствуют одышку, даже если их уровень кислорода падает. И к тому времени, когда они обращаются к врачу, у них выявляют тяжелую пневмонию и тревожно низкие уровни кислорода. Иногда мы удивляемся, как пациент еще жив, разговаривает по телефону, двигается при таких показателях! Нормальное насыщение кислородом составляет 94-100%. У пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом, насыщение кислородом составило всего 50 процентов", – рассказывает врач.

Пневмония при коронавирусе может протекать бессимптомно Фото: freepik.com

Коронавирус атакует клетки легких, которые вырабатывают сурфактант. Это вещество помогает воздушным мешочкам в легких оставаться открытыми между вдохами и является критическим для нормальной функции легких. Когда начинается воспаление от Covid-пневмонии, оно разрушает воздушные мешки и снижает уровень кислорода. Тем не менее, легкие изначально остаются "податливыми", еще не застывшими и не тяжелыми от жидкости. Это означает, что пациенты по-прежнему могут выдыхать углекислый газ. А без его накопления это газа в оргнизме, люди не чувствуют одышки.

Пациенты компенсируют низкий уровень кислорода в крови, дыша быстрее и глубже. Они так делают, даже не осознавая и ничего не подозревая. А пневмония усиливается, пока уровень кислорода не падает. В результате у пациентов сильно повреждаются легкие. У 20% пациентов с Covid-пневмонией развивается острая дыхательная недостаточность. Многих подключают к ИВЛ, но, к сожалению, это не всегда спасает.

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"Тихая гипоксия, быстро прогрессирующая до дыхательной недостаточности, объясняет случаи внезапной смерти пациентов с Covid-19 после остановки дыхания. Есть способ, которым мы могли бы выявить больше пациентов с Covid-пневмонией раньше и лечить их более эффективно. И это не тест на наличие коронавирусной инфекции. Достаточно иметь дома пульсоксиметр. Это прибор, который прост в использовании и может выявить нехватку кислорода на ранних стадиях развития пневмонии", – продолжает доктор Левитан.

Широко распространенный скрининг пульсовой оксиметрии на наличие Covid–пневмонии, может обеспечить систему раннего предупреждения проблем с дыханием, связанных с коронавирусной инфекцией.

"Пришло время опередить этот вирус, а не преследовать его", – подытожил доктор.

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