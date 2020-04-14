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Коронавирус мутировал: три разных штамма бушуют в Америке, Китае и Европе

Ученые из Кембриджа опубликовали новые данные о COVID-19

Анна Педан
Сегодня, 19:35

Ученые из Кембриджа на днях опубликовали новые данные своего исследования коронавируса, пишет dailymail.co.uk. Оказывается, смертоносный вирус уже успел мутировать. Причем трижды. В Китае, Америке и Европе бушуют три штамма коронавируса. Все они тесно связаны между собой.

Исследователи из Кембриджского университета условно назвали их типами А, В и С. Анализ различных образцов вируса показал, что тип А – исходный вирус. Именно он перешел от летучей мыши или панголина (ящера) к человеку. Но тип А не был самым распространенным в Китае. В эпицентре пандемии, городе Ухань, людей атаковал уже мутировавший вирус типа В.

Фото: Сегодня

А вот в Австралии и США распространен исходный вирус типа А. Именно им заражено большинство заболевших COVID-19. Это открытие поставило ученых в тупик. Как исходный вирус, который не был доминирующим в Китае, попал в США и активизировался? На данный момент исследования продолжаются, и, возможно, скоро можно будет получить ответы на этот вопрос.

Как коронавирус атакует легкие. Смотрите в нашем сюжете:

В Европе же бушуют два типа коронавируса – В и С. В Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах доминирует тип В. В остальных странах – тип С. Ученые считают, что его на территории Европы больше, чем какого-либо другого. Тип С, скорее всего, завезли из Сингапура.

Британские ученые считают, что вирус, официально называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы.

Ранее мы писали: американские ученые пришли к выводу, что дистанция в два метра не защитит от коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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