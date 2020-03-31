Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

Чего ждать украинцам летом

На сегодняшний день, 31 марта, в Украине официально зарегистрировано 549 случаев заболевания COVID-19, 13 человек умерли, 8 выздоровели. Всего же в мире на данный момент более 800 тысяч заболевших. Коронавирус продолжает активно распространяться по всему миру. Чего ждать украинцам? Подробнее о новом вирусе и средствах профилактики новостям "Сегодня" рассказала Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс заместитель главного санитарного врача Украины. Она была заместителем именно в то время, когда в мире бушевал вирус SARS. Тогда слаженная работа медиков и санэпидемслужбы не допустили эпидемии в Украине.

Людмила Мирославовна, правильные ли меры в это непростое время предприняты Украиной? Вовремя ли ввели карантин? И нужно ли что-то еще для усиления мер безопасности?

Введение карантина было сделано правильно и своевременно. У нас на тот момент не было большого распространения вируса, регистрировались лишь единичные случаи. И, учитывая, что карантин – предупредительная мера, все было сделано правильно. Я, как врач-эпидемиолог, считаю, что все же надо было рассмотреть вопрос об изоляции всех людей, которые приезжали к нам из-за границы. Уже сейчас часть из них прошла бы обсервацию и вернулась бы домой.

Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс заместитель главного санитарного врача Украины.

На сегодня в Украину вернулось более 100 тысяч людей. Многие говорят, что обсервация такого количества украинцев была бы слишком сложной. Возможно, но она экономически выгоднее, чем закрыть потом всю страну на карантин. Можно было бы найти помещения санаторного типа, дома отдыха, нефункционирующие участковые больницы и поместить туда приехавших на изоляцию, как это было в Новых Санжарах. Организовать им питание, медсопровождение, охрану. Я думаю, это было бы гораздо дешевле. И не было б сейчас у нас такой "головной боли" в виде тех, кто не придерживается самоизоляции после приезда из-за границы.

И с точки зрения защиты граждан, помещение всех приезжающих на обязательную обсервацию было бы правильным. Тем более, что это предусмотрено законодательством. Но этим пренебрегли. Было принято решение отправить людей на самоизоляцию. Этот метод применялся во многих странах мира, но оказался недостаточно эффективным. Италия начинала с самоизоляции и вирус вышел из-под контроля, и сейчас ситуация там, как видим, очень нехорошая.

На данный момент нужно разработать меры контроля за людьми, которые на самоизоляции. Тем более, что таких людей большое количество. Контроль за ними должен быть усилен. Люди изолируются куда? В свои семьи. Идеально было бы, если бы вернувшийся из-за границы человек, находился в каком-то отдельном помещении. Но у нас люди живут семьями в одном доме или квартире. Поэтому приехавшие должны соблюдать строгие правила поведения. А те люди, которые с ними живут, должны понимать, что они тоже в свою очередь становится теми, кто может нести инфекцию за пределы своего дома. В идеале они тоже, вместе со своим вернувшимся членом семьи, должны сидеть дома на самоизоляции.

К сожалению, у нас есть случаи, когда приехавшие из-за границы не то, что не соблюдали самоизоляцию, а шли на работу, общались со множеством людей. Это опасно, потому что болезнь имеет достаточно большой инкубационный период. Надо было все учесть и объяснить людям доходчиво, почему надо сидеть дома. Хорошо, что уже приняли решения обязательно направлять людей, которые приезжают в Украину, на 14 дневную обсервацию.

В Украине среди заболевших больше молодых людей до 40 лет. О чем это говорит? Ведь китайские медики рассказывали, что группа риска – это пожилые люди?

Есть несколько групп риска, люди старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания с ослабленной иммунной системой. Часто эти две группы риска совпадают. Но понятно, что люди могут иметь какие-то заболевания и в молодом возрасте. Не исключен тот факт, что у нас пожилые люди не такие подвижные, как люди в Италии и Испании. Наши дедушки и бабушки сидят дома, особенно в холодное время года, когда не посидишь на лавочке, не погуляешь. Все это влияет на то, что у нас чаще болеют люди трудоспособного возраста. Кроме того, из-за границы вернулись люди среднего возраста, которые работали в странах Европы или отдыхали на популярных курортах. И тут зависит, как они дальше будут себя вести. Если будут контактировать с людьми старшего возраста, то не исключено, что дальше у нас пойдет заболевания среди группы пожилых людей 65+. Что же касается детей, то они переносят заболевание либо очень легко, либо даже без симптомов. Но и среди деток есть те, у кого иммунитет ослаблен. На данный момент делать какие-то выводы по заболеваемости среди разных возрастных групп, рано. У нас еще слишком мало случаев.

Как Вы считаете, правильно ли делают, что сначала людей с симптомами ОРВИ тестируют на грипп, а только потом, после получения результатов, на COVID-19? Может ли в организме быть 2 вируса одновременно. Можно ли говорить, что человек с позитивным результатом на грипп, может быть заражен и коронавирусом.

Да, может быть микс-инфекция. И был случай у нас в стране, когда заболела медработник, ей провели исследования на грипп, оно показало позитивной результат. Ее лечили именно от гриппа, к ней приходили коллеги. Конечно, никаких противоэпидемических мероприятий, изолирования, не было. В результате – коллеги тоже заболели, у них подтвердилась коронавирусная инфекция. Только тогда уже сделали исследование и первой заболевшей женщине. Оказалось, у нее были и грипп и коронавирус.

Сначала, действительно, человеку с симптомами вирусной инфекции, проводили исследование на грипп. Если он был отрицательным, то делали на коронавирус. Материалы отсылали в лабораторию в Киев для подтверждения, и на это уходило 3-4 дня. А эти дни, пока человек ждал результата исследования, он мог гулять, с кем-то контрактовать... И естественно разносил инфекцию. Поэтому надо тестировать не одно за другим, а хотя бы одновременно, чтобы не терять время.

Как врач-эпидемиолог скажу: в первую очередь важно тестировать людей, которые приезжают из других стран и могут быть носителями. При подтверждении вируса такого человека необходимо сразу изолировать для предотвращения цепочки распространения заболевания.

У нас массово возвращающихся из-за границы людей изначально не тестировали. Поэтому реальную ситуацию на сегодняшний день мы не знаем. А чтобы принимать какие-то управленческие решения, нужно знать реальную цифру заболевших. Сейчас ситуация поменялась. Но мы все равно тестируем только уже заболевших. Накануне наконец принято решение тестировать всех приезжающих, но мы уже пропустили начало эпидемии.

Расскажите, пожалуйста, про маски. Нужно их носить? Эффективны ли они?

Маски должны носить люди, которые больны, которые кашляют и чихают. Эти маски защищают людей, с которыми общаются больные. Здоровые люди масок не носят, особенно, если они на улице. Но есть категории здоровых людей, которым сегодня надо носить маски. Это прежде всего те, кто ухаживает за больными, у которых очень тесный контакт с больным. Сейчас нужно носить маски в закрытых помещениях: в транспорте, в магазине, в аптеке.

Но при этом важно понимать, что носить их нужно правильно! Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос. Одноразовую маску нужно менять каждые 2-4 часа или раньше, если она стала влажной или грязной. Повторно надевать маску нельзя ни в коем случае. И снимать их нужно правильно, за заушные тесемки, не касаясь ни в коем случае внешней стороны.

Абсолютно любая маска имеет барьерную функцию. Человек бессознательно несколько раз в минуту дотрагивается до лица (нос, рот, глаза). Маска не дает человеку чесать щеки, нос так часто, как раньше.

Ведь, как передается вирус? Например, больной человек, трогает какой-то предмет, его же касается и здоровый, который может потереть сразу глаз или почесать нос. Так вирус проникает в организм.

От вируса маска не защитит. Никакая. Ни хирургическая, ни марлевая, ни тканевая. Главное – не допустить попадания капелек (слюны, мокроты), в которых содержится вирус. Они достаточно большие. И маска их не пропустит.

Самые эффективные средства – респираторы. Любые другие выполняют только барьерную функцию.

Можно ли гулять ли на улице во время карантина? Особенно с детьми.

Можно. Но важно не то, как человек будет гулять, а то, как он доберется до места прогулки. Мы должны выйти из дома, нажать кнопки лифта, потрогать ручки двери, поручни. Пока человек дойдет до улицы и вернется домой он будет касаться многих вещей. И эти моменты самые опасные. Если родитель уверен, что ребенок не будет ничего касаться (чужие игрушки, качели, детские горки) и они будут гулять вдвоем, то можно пойти погулять. Но мы ж понимаем, что это вряд ли будет одна мама с одним ребенком. Как мы видим, парки заполнены людьми, дети общаться, мамы разговаривают. Так гулять не надо! Лучше тогда открыть окна и проветрить квартиру.

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Нужно ли его укреплять иммунитет? Многие советуют есть лимоны, имбирь, чеснок, лук, добавлять во все блюда куркуму. Насколько эти средства эффективны?

Все эти средства на вирус никоем образом не влияют. Это все можно есть, витаминизировать организм. Укрепление иммунитета, это далеко не имбирь с чесноком. Это правильный образ жизни: правильное питание, полноценный сон, увлажнения слизистых носа, проветривания помещения, нормальная влажность в квартире и много-много других общих мероприятий. Но даже если человек будет вести правильный образ жизни, но при этом не мыть руки, не соблюдать карантин, то ничего не поможет. В данной ситуации именно гигиена и минимизация контактов – основные меры профилактики.

Что такое коллективный иммунитет, на который все уповают, и когда он может появиться в Украине?

Все надеются на коллективный иммунитет. Понятно, что большое количество людей переболеет. Многие – бессимптомно. Конечно коллективный иммунитет выработается. Но это не случится сегодня-завтра. Нужен больший временной интервал, чтобы люди переболели и выздоровели. Но вирус до конца не изучен. Как он поведет себя в дальнейшем, вернется ли он осенью, насколько активным он будет, предполагать рано.

Можно ли надеется, что с наступлением лета интенсивность коронавируса уменьшится. Есть ли смысл продолжать карантин на июнь-июль?

Можно предположить, что летом вирус ослабеет. Ультрафиолетовое излучение влияет на вирус губительно. Высокие температуры вирус хуже переносит, чем низкие. Когда люди в закрытых помещениях, то они чаще болеют. А придет лето, будут открываться окна, появятся сквознячки. Это также может повлиять на ослабление вируса.

Какое-то количество людей переболеет и дальше должно быть затихание. Опять же таки, это предположение, никто 100% гарантии не даст. А дальше нужно будет наблюдать уже осенью, как будет вести себя этот вирус. Многие ученые считают, что он закрепится в человеческой популяции навсегда. И наступит такой момент, что новый вирус SARS-COV-2, возможно, станет обычным для человека вирусом, таким же, как грипп, который сезонно будет вызвать острые респираторные заболевания.

По Вашим прогнозам, когда может появится вакцина и лекарства от коронавируса? И как скоро они могут попасть в Украину?

Вакцина будет в лучшем случае, через год. Нужно проводить ряд клинических исследований на людях, а это непростой и длительный процесс. На данный момент нет специфического лечения, которое бы влияло на коронавирус. Ни одного препарата с доказанной эффективностью нет. Но само по себе лечение есть. Многие страны экспериментируют и находят комплекс лечебных мероприятий и препаратов, которые могут влиять на скорейшее выздоровление больных. Своими успехами они делятся с другими странами. Поэтому со вчерашнего дня в Украине принято решение разрешить лечение больных на COVID-19 по протоколам других стран.

Очень много людей у нас в стране переболело в январе-феврале непонятными ОРВИ с тяжелыми осложнениями. На Тернопольщине было зафиксировано 22 смерти от вирусной пневмонии. Можно ли сказать, что уже тогда в Украине был коронавирус? Можно ли считать, что какое-то количество людей у нас уже им переболело?

Мы об этом никогда не узнаем, если не проведем тестирование людей, которые переболели в январе, феврале, декабре. Есть тест-системы, которые определяют наличие антител. Если человек переболел, вируса уже нет, но есть антитела, которые возникли в организме в ответ на вирус, для защиты от него. Антитела могут быть в организме достаточно длительный период времени.

Почему в Беларуси нет карантина. Смотрите в нашем сюжете:

А Вы можете прокомментировать ситуацию у наших соседей в Беларуси? У них нет карантина, границы не закрыты, масочного режима нет. Есть заболевшие на коронавирус, но не в угрожающих масштабах. Чем это объяснить? Мы чего-то не знаем?

У них замедлилось распространение коронавирусной инфекции. Тут четко сработала санэпидемслужба, которую в Украине бездумно ликвидировали. Беларусы изначально определили первого человека, который приехал из другой страны, имея все симптомы вирусной инфекции. Ему тестово подтвердили коронавирус. Меньше, чем за сутки(!) были установлены и найдены все, с кем он контактировал. А это около 200 людей. Их всех изолировали на строгий карантин. И вирус дальше не пошел. Это классическая работа эпидемиологов.

Система СЭС у них сработала очень слаженно и быстро.

А у нас тем временем уже более 5 лет медицинские вузы даже не готовят эпидемиологов и санитарных врачей. Считаете ли Вы, что данная ситуация заставит по-другому посмотреть на столь важные профессии и возродить санитарно-эпидемиологическую службу?

Уже назначен главный санитарный врач. Но дальше каких-то реальных движений в этом направлении я не увидела. А одного главного санврача недостаточно, чтобы слаженно и эффективно заработала вся система. Я надеюсь, в дальнейшем будут предприняты какие-то шаги, сейчас, может быть, просто не до этого.

Да, медицинские вузы уже более 5 лет не выпускают ни эпидемиологов, ни врачей-гигиенистов. Слава Богу, что еще остались эпидемиологи на местах. Хотя далеко не везде. На сегодня таких специалистов катастрофически мало, многие после ликвидации СЭС просто переквалифицировались, многие просто ушли.

Надеемся, что сегодняшняя драматическая ситуация вернет понимание значимости санэпидемслужбы и таких профессии, как эпидемиолог, врач-гигиенист, санитарный врач.

Напомним, ранее мы писали о том, куда звонить, если у вас есть симптомы, а врач отказывается проводить тест на коронавирус.

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