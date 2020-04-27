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Коронавирус сохраняется в глазах даже после выздоровления: итальянские врачи

Поэтому так важно не касаться руками лица

Анна Педан
Сегодня, 12:42

Ученые из Римского Национального института инфекционных заболеваний выявили, что коронавирус сохраняется на слизистых оболочках глаз пациентов даже после выздоровления. Они считают, что такие люди могут быть источником распространения инфекции, сообщает издание Annals of Internal Medicine.

"Мы обнаружили, что слизистые оболочки глаз пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, могут содержать вирус и, следовательно, такие люди могут являться потенциальным источником инфекции. Эти результаты подчеркивают важность мер контроля, таких как избегание прикосновения к носу, рту и глазам и частое мытье рук. Поэтому так важно правильное использование средств индивидуальной защиты для офтальмологов во время клинического обследования, поскольку слизистая оболочка глаза может быть не только местом проникновения вируса, но и источником заражения", – говорится в исследовании ученых.

Коронавирус сохраняется на слизистой глаз
Коронавирус сохраняется на слизистой глаз
Фото: Pixabay

За основу своего исследования врачи взяли случай 65-летней пациентки. Высокий уровень вирусных частиц в глазах у нее был еще долго после того, как инфекция исчезла из носа.

Женщина 23 января вернулась в Италию из китайского города Ухань. Через неделю у нее начались симптомы COVID-19, и на следующий день она была госпитализирована. У пациентки был сухой кашель, боль в горле, высокая температура, воспаление слизистой оболочки носа и покраснение глаз. У женщины был положительный результат на COVID-19. Медики взяли мазок с глаз и обнаружили, что у нее в глазах был коронавирус.

Какие первые симптомы коронавируса. Смотрите в нашем сюжете:

"РНК коронавируса была обнаружена в глазных мазках через несколько дней после того, как анализы из носа были "чистыми", – отмечается в исследовании.

Напомним, ранее мы писали о том, когда возможна вторая волна коронавирусной пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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