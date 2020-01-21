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Коронавирус уже унес более тысячи жизней: что надо знать о смертельных штаммах

Симптомы коронавирусов очень схожи с симптомами гриппа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
Фото: Reuters

Коронавирусы – это группа, включающая 39 видов вируса. Чаще всего коронавирусы поражают животных: собак, котов, курей, свиней, коров и т.д. Особенно подвержены болезням, вызванным этим вирусом, телята. А коронавирусов, которые передаются человеку было до недавнего времени всего 6. Но вспышка вирусной пневмонии в Китае выявила седьмой, неизвестный до сих пор штамм коронавируса.

Подробнее о коронавирусе в Китае смотрите в нашем сюжете.

Ранее предполагалось, что коронавирусы не опасны для людей. Действительно, 4 их вида либо переносятся легко, либо вообще не ощущаются человеком. Чаще всего это легкие респираторные или желудочно-кишечные расстройства. А вот остальные три могут привести даже к летальным исходам. С начала XXI-го столетия они уже вызвали несколько эпидемий, унесших более тысячи человеческих жизней. Не зря сейчас Всемирная организация здравоохранения и китайские врачи опасаются еще одной масштабной эпидемии.

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Коронавирус SARS

В 2002-2003 годах, тоже в Китае, вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии, вызванная короновирусом SARS (или ТОРС – тяжелый острый респираторный синдром). Она быстро распространилась в соседние страны: Сингапур, Гонконг, Вьетнам. А оттуда вирус "улетел" во Францию, Германию, США, Канаду. Был зафиксирован 1 случай атипичной пневмонии и в России.

Симптомы атипичной пневмонии: высокая температура, одышка, тахикардия, затрудненное дыхание, сухой кашель, миалгия. Главным признаком коронавируса ТОРС было отсутствие чихания и насморка. Вирус распространялся очень быстро (инкубационный период 2-7 дней) и поражал легочные альвеолы. В самых тяжелых случаях развивалась дыхательная недостаточность, гипоксемия, отек легких. Специфической терапии для лечения атипичной пневмонии нет. Медикаментозное лечение заключается в введении антибактериальных препаратов, глюкокортикоидных и противовирусных препаратов.

С ноября 2002 по июнь 2003 атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом ТОРС, заболело 8437 человек, из них 813 умерло.

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Коронавирус MERS

Коронавирус MERS (или БВРС – Ближневосточный респираторный синдром) впервые был выявлен в 2012 году. Тогда от него умер житель Саудовской Аравии. Скорее всего он заразился от больного верблюда.

За два года вирус расширил свою географию: "наследил" он в ОАЭ, Йемене, Малайзии, Тунисе, Египте, Франции, Германии, Италии, Греции. А в 2015 году посвирепствовал в Южной Корее, где от коронавируса MERS погибло 33 человека.

Всего за три года было зафиксировано 1154 случая заболевания Ближневосточным респираторным синдром, 431 человек умер.

Симптомы коронавируса MERS: высока температура, кашель, озноб, одышка, боль в груди, диарея, рвота, тошнота. Но в отличие от атипичной пневмонии, у Ближневосточного респираторного синдрома, инкубационный период может составлять до 14 дней. Еще один отличительный симптом этого вируса – развитие почечной недостаточности.

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Коронавирус 2019-nCoV в Китае

На данный момент в Китае зарегистрировано около 300 заболевших вирусной пневмонией. Есть данные о 6 летальных случаях. Вирус уже распространился на Японию, Таиланд, Южную Корею. По неподтвержденным данным есть заболевший и на Филиппинах. Скорее всего заражение произошло от животных на оптовом рынке. Симптомы данного коронавируса схожи с симптомами гриппа: высокая температура, озноб, тахикардия, затрудненность дыхания. Прогрессирующая одышка – один из главных симптомов вирусной пневмонии.

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