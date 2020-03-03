Коронавирус в Украине: что надо знать, чтобы не заразиться

В Черновцах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 3.03, случай заражения COVID-2019 в Украине, официально подтвердили. Заболевший – мужчина из Черновцов, который вместе с семьей вернулся из путешествия в Италию. В Украину он попал своим транспортом через границу с Румынией, куда прилетел самолетом еще 26 февраля. В аэропорту и на границе все проходили температурный скрининг. И никакого жара у украинцев не было. Правда, уже через пару дней у мужчины появились тревожные симптомы, 29 февраля его в машине скорой помощи доставили в больницу. После проведенных тестов у черновчанина подтвердили заражение коронавирусом.

По утверждениям Минздрава, на данный момент больной находится в изолированной палате, контакта с остальными пациентами больницы у него нет. Состояние заболевшего стабильное, пневмонии не выявлено, есть только лихорадка. Его жена сейчас находится в своей квартире на самоизоляции. Никаких симптомов заболевания у нее нет. Медики проверяют всех людей, которые контактировали с парой.

Что надо знать о коронавирусе

На сегодня, 3 марта, коронавирусом заразилось более 90 000 человек по всему миру, умерло более 3 тысяч. Украина стала 74-й страной, где зафиксировали случай заражения коронавирусом.

Подробнее о том, что происходит в Черновцах, смотрите в нашем сюжете:

Новый штамм коронавируса, который назвали COVID-2019, опасен тем, что может поражать легкие, вызывая тяжелую вирусную пневмонию. Эффективных лекарств и вакцины от нее на данный момент нет.

Согласно данным китайского Центра по контролю заболеваемости, серьезные осложнения возникают у 17% заболевших. Более чем у 50% людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией заболевание протекает либо вообще без симптомов, либо в легкой форме. А вот у 30% коронавирус вызывает высокую температуру, кашель, першение в горле, озноб и другие симптомы вирусного заболевания.

На данный момент смертность составляет чуть больше 3%. Чаще всего COVID-2019 забирает жизни у людей пожилого возраста. Самая большая возрастная группа погибших – 80+ лет. Много жертв и среди пациентов от 60 лет.

Течение вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом, усугубляют сопутствующие заболевания. На первом месте – сердечно-сосудистые заболевания, далее – сахарный диабет и, наконец, респираторные заболевания и гипертония.

Среди всех заболевших мужчин вдвое больше, чем женщин.

Вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и орально-фекальным. Именно поэтому так важно постоянно мыть руки и держаться на расстоянии от людей с признаками острого респираторного заболевания.

Основные симптомы заболевания, вызванного коронавирусом: першение в горле, сильный сухой кашель, повышение температуры.

Нет достоверных данных о том, что заразиться можно от домашних животных.

Коронавирус не передается через фрукты. Главное – их хорошо мыть! Ранее мы уже развенчивали фейк о том, что бананы – источник заражения коронавирусом.

Как не заразиться коронавирусом

Несмотря на то что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей в возрасте с хроническими заболеваниями, заразиться может каждый. Чтобы минимизировать риск заражения, нужно соблюдать простые правила, которые определили ВОЗ и Минздрав.

Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими салфетками. Это нужно для того, чтобы убить вирус, если он попал на руки. Держите дистанцию в общественных местах. Находитесь на расстоянии минимум 1 метр от кашляющих и чихающих людей. При кашле или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Но никак не рукой! После чего салфетку сразу выбрасывайте в урну с крышкой, а не кладите ее в карман. И не забудьте обработать руки антисептиком. Не трогайте лицо руками, особенно глаза, рот и нос. Вирус, если он есть на руках, может проникнуть таким образом в организм. При повышении температуры, кашле, насморке как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью. Не употребляйте в пищу сырые продукты животного происхождения. Мясо, яйца должны быть хорошо термически обработаны. Соблюдайте правила личной гигиены при посещении рынков, где продаются живые животные и свежее мясо.

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев не сеять панику и немного расширила рекомендации ВОЗ по поводу мытья рук:

Мыть руки надо тщательно, не менее 20-30 секунд.

Если нет возможности помыть руки водой с мылом, используйте спиртосодержащий антисептик. В нем должно быть не менее 60-80% спирта или 2% хлоргексидина.

Антисептиком нужно покрыть всю поверхность кожи рук, обрабатывать которые надо как минимум 30 секунд.

Особое внимание уделите ногтям – тут скапливается наибольшее количество грязи.

При первой же возможности мойте руки с мылом под проточной водой.

Доктор Евгений Комаровский советует украинцам чаще проветривать помещения, открывать форточки, повышать местный иммунитет, полоскать горло солевыми растворами. А самое главное – не паниковать!

По поводу масок, которые стали настоящим дефицитом мы подробно писали. Всемирная организации называет только 2 вида масок, которые действительно способны защитить от вирусов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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