Кортни Кардашьян поделилась рецептом полезного смузи из авокадо
Шейк из авокадо – любимый завтрак старшей сестры Ким Кардашьян
Ни для кого не секрет, что авокадо является ключевым ингредиентом в приготовлении полезных блюд. Этот зеленый фрукт содержит около 20 витаминов и минералов. Кортни Кардашьян, старшая из сестер знаменитого семейства, любит делать из него смузи. Поскольку в авокадо много жиров, лучше всего употреблять его утром, чтобы ваше тело могло сжечь калории в течение дня.
Кортни недавно обновила свой фирменный рецепт смузи, поменяв мед манука на финики. Сухофрукты по-прежнему добавляют немного сладости и обеспечивают дополнительную порцию клетчатки. Простой рецепт смузи из авокадо читайте ниже.
Смузи из авокадо от Кортни Кардашьян
Ингредиенты:
- 1 стакан нарезанной мякоти авокадо
- органическое кокосовое молоко
- 2 ч.л. меда или фиников
Рецепт приготовления:
- Соедините все ингредиенты в блендере.
- Взбейте до получения однородной массы.
- Перелейте в стакан и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с грецкими орехами от Крис Дженнер. "Сегодня" также делились рецептом вегетарианского салата из авокадо, хурмы и помидоров черри.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:
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