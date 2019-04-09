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Кортни Кардашьян поделилась рецептом полезного смузи из авокадо

Шейк из авокадо – любимый завтрак старшей сестры Ким Кардашьян

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Кортни Кардашьян любит смузи из авокадо
Кортни Кардашьян любит смузи из авокадо
Фото: Pinterest

Ни для кого не секрет, что авокадо является ключевым ингредиентом в приготовлении полезных блюд. Этот зеленый фрукт содержит около 20 витаминов и минералов. Кортни Кардашьян, старшая из сестер знаменитого семейства, любит делать из него смузи. Поскольку в авокадо много жиров, лучше всего употреблять его утром, чтобы ваше тело могло сжечь калории в течение дня.

Кортни недавно обновила свой фирменный рецепт смузи, поменяв мед манука на финики. Сухофрукты по-прежнему добавляют немного сладости и обеспечивают дополнительную порцию клетчатки. Простой рецепт смузи из авокадо читайте ниже.

Смузи из авокадо
Смузи из авокадо
Фото: freepik.com

Смузи из авокадо от Кортни Кардашьян

Ингредиенты:

  • 1 стакан нарезанной мякоти авокадо
  • органическое кокосовое молоко
  • 2 ч.л. меда или фиников

Рецепт приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в блендере.
  2. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Перелейте в стакан и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с грецкими орехами от Крис Дженнер. "Сегодня" также делились рецептом вегетарианского салата из авокадо, хурмы и помидоров черри.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

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Источник: Сегодня
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