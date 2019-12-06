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Корвалмент: инструкция, показания, способ применения

Успокаивающее средство, влияющее на центральную нервную систему, сердце и слабую головную боль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:51
Фото: Pixabay

Корвалмент оказывает успокаивающее действие на центральную-нервную систему, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием. Терапевтические эффект препарата наступает через 5 минут после приема.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты;

1 капсула содержит 100 мг (0,1 г) раствора ментола в ментиловом эфире кислоты изовалериановой.

Вспомогательные вещества: желатин, глицерин.

Выпускается:

  • По 10 капсул в блистере; по 3 блистера в пачке.
  • По 20 капсул в блистере; по 1 блистеру в пачке.
  • По 20 капсул в блистере; по 3 блистера в пачке.
  • По 20 капсул в блистере; по 4 блистера в пачке.

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Основные физико-химические свойства: мягкие желатиновые капсулы шарообразной или сферической формы, со швом, бесцветные или от слабо-желтого цвета до светлого коричневато-желтого цвета, заполненные прозрачной бесцветной или с желтоватым оттенком маслянистой жидкостью с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа. Кардиологические препараты. Код АТС С01Е Х.

Показания

Приступы стенокардии легкой степени тяжести, неврозы, истерия, морская и воздушная болезнь, головная боль, связанная с применением нитратов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к Корвалменту, острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, выраженная артериальная гипотензия; дети в возрасте до 6 лет.

Фармакокинетика

При сублингвальном (под язык) применении Корвалмент абсорбируется со слизистой оболочки ротовой полости. Терапевтический эффект наступает примерно через 5 мин. После всасывания биотрансформируется в печени и выводится с мочой в виде глюкуронидов.

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Применение

Капсулу держат под языком до ее полного растворения. Для ускорения эффекта можно раздавить капсулу зубами.

Разовая доза для взрослых — 1 капсула (100 мг). Максимальная суточная доза — 6 капсул (600 мг). Продолжительность лечения — до 7 дней.

Особенности применения

Препарат не следует применять при тяжелых приступах стенокардии. Препарат не содержит сахара и может применяться пациентам, больным сахарным диабетом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый терапевтический эффект превышает возможный риск для плода/ребенка.

Дети. Опыта применения препарата у пациентов детского возраста нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Необходима осторожность в первые часы после приема препарата при управлении транспортными средствами или работе, требующей повышенного внимания, из-за возможных побочных эффектов (головокружение и сонливость).

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Побочные эффекты

В единичных случаях возможны тошнота, дискомфорт в животе, слезотечение, головокружение. При длительном применении — кратковременная артериальная гипотензия, сонливость. Эти явления кратковременны, проходят самостоятельно. Возможно развитие аллергических реакций, в том числе отек Квинке, сыпь, зуд.

Взаимодействия

Корвалмент улучшает переносимость нитроглицерина, предупреждая или уменьшая вызываемые им головные боли.

При одновременном приеме с седативными препаратами усиливает их действие.

Корвалмент и алкоголь. Одновременный прием препарата и алкоголя усиливает действие алкоголя.

Передозировка

Симптомы: головная боль, тошнота, возбуждение, понижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы, нарушение сердечной деятельности, реакции гиперчувствительности (ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь).

Лечение: прекращение приема препарата, симптоматическая терапия.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. В сухом месте при температуре 5-20 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Киевский витаминный завод, ПАО, г. Киев, Украина

Цена. Средняя цена Корвалмента №10 – 10 грн., №30 – 30 грн., №80 – 72 грн.

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