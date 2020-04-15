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Кошки могут помочь победить коронавирус: наблюдение испанского врача

Те, кто держит домашних животных могут иметь иммунитет к коронавирусу

Анна Педан
Сегодня, 17:48

Обнадеживающая новость для любителей кошек и котов. Есть гипотеза, что они помогают своим хозяевам выработать иммунитет к коронавирусной инфекции. Таким неожиданным наблюдением поделилась польский врач Сабина Олекс-Кондор, которая сейчас работает в одной из больниц Мадрида, в отделении скорой неотложной помощи, пишет издание GlosWielkopolski.

Она рассказала, что многие ее коллеги, которые имеют пушистых любимцев, продолжают активно помогать больным с COVID-19. В то время, как медицинские работники ее больницы, не имеющие кошек, к сожалению, заразились коронавирусом.

Кошки могут помочь в борьбе с коронавирусом
Кошки могут помочь в борьбе с коронавирусом
Фото: freepik.com

Доктор расспросила около 100 пациентов с коронавирусной инфекцией о домашних питомцах. Почти ни у кого из них не было кошек. Конечно, то, что коты помогают выработать иммунитет у хозяев – это только гипотеза, требующая масштабных исследований.

"Но известно, что кошки могут болеть одним из видов коронавируса, который не является опасным для людей. Поэтому возможно, что люди, которые имеют тесный ежедневный контакт с кошкой-носителем, могут иметь антитела к вирусу кошачьих. И эти антитела могут также уничтожить вирус у человека. Это называется перекрестной реакцией и существует в природе. Конечно, чтобы подтвердить мои предположения, потребуются расширенные исследования и статистика", – говорит доктор.

Как мир борется с коронавирусом. Смотрите в нашем сюжете:

Антитела против одного вируса также уничтожают другой, похожий. Самый известный пример с коровьей оспой. Женщины, доящие коров, имели иммунитет к болезни и не заражались черной оспой.

Конечно, не факт, что все кошки контактировали с кошачьим коронавирусом, и не у всех людей иммунитет развивается одинаково.

Напомним, ранее мы писали о том, что американские врач считают, что социальное дистанциирование потребуется до 2022 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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