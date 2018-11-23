Косметология VS выпадение волос: почему это происходит и что с этим делать

С выпадением волос поможет справиться мезотерапия

Мезотерапия поможет сделать волосы более густыми Фото: depositphotos.com

Если честно, то густые, длинные и здоровые волосы – одно из главных украшений каждой девушки. Но что делать, если природа не наградила шикарной копной? Или если вы мужчина и столкнулись с возрастным облысением? А возможно, просто весенний авитаминоз дал о себе знать? Причины могут быть разные, а вот как вернуть волосам былую густоту – вопрос, волнующий многих. Врач дерматолог-косметолог клиники Certus Светлана Рогаль предложила разобраться, почему это происходит и что с этим делать.

Основные причины

В глобальном смысле их две. Первая – естественное выпадение волос. Это зависит от того, в каком периоде находится волосяной фолликул. Дело в том, что за период своего существования волос проходит три этапа: рост, жизнь и выпадение. Считается, что в норме в день возможно выпадение до 80 волосинок. То есть в целом выпадение небольшого количества волосков – это норма. Кроме этого, часто от сильного выпадения волос страдают женщины в период беременности – из-за того что плод забирает много микроэлементов, гормонов, минералов (и это также вариант нормы).

Вторая причина выпадения волос в основном "вторичная" и кроется в проблемах со здоровьем. В этом случае должен разобраться доктор. Ведь может быть самый широкий спектр проблем – от заболеваний щитовидной железы до банальной нехватки микроэлементов, например селена и железа, в организме. У меня были пациенты, которые жаловались на то, что, когда они просыпаются, вся подушка в волосах. Или когда начинают пылесосить, насадка забивается за одну минуту. Все эти моменты – серьезный звоночек для того, чтобы обратиться к специалисту. В таких случаях первым делом я направляю своих пациентов на обследование для выявления причины данной проблемы.

Что такое мезотерапия

Сейчас поговорим о случае, когда выпадение волос – это только нехватка, допустим, витаминов, микроэлементов или минералов. Чем мы, косметологи, можем помочь? Слава богу, сейчас мы живем в эпоху активного развития эстетической медицины, поэтому методик решения данной проблемы на сегодня достаточно много. И, пожалуй, одна из самых популярных в этом списке – мезотерапия. С помощью инъекций витаминных коктейлей в кожу волосистой части головы происходит стимуляция волосяной луковицы. По сути, это коктейль, состоящий из всего самого полезного – витаминов, минералов, гиалуроновой кислоты, а в последнее время туда начали добавлять еще и регуляторные пептиды. Попросту сказать, это молекулы-транспортировщики, которые переносят минералы или витамины в то место, где они необходимы.

На данный момент в Украине сертифицировано достаточно много мезотерапевтических препаратов с различными составами. Также есть авторские методики, когда врач составляет коктейль самостоятельно, исходя из личного опыта и индивидуальных потребностей клиента. Но я все же приверженец готовых препаратов, изготовленных на фармацевтических заводах, – препаратов с большим количеством проведенных исследований и большой доказательной базой их действия.

Процесс и результат

Теперь давайте добавим конкретики. Курс мезотерапии состоит из нескольких процедур, точное количество которых варьирует в зависимости от проблемы, с которой мы столкнулись, особенностей организма и целей, которые мы ставим перед собой. Например, когда моя клиентка приходит просто укрепить волосы после зимы, достаточно 3–5 процедур с периодичностью 10–14 дней. Если же стоит задача увеличить объем, в данной ситуации будет необходимо уже минимум 10 процедур с интервалом 7–10 дней. Интервал, кстати, зависит и от возраста: чем моложе пациент, тем быстрее у него происходит процесс регенерации. Поэтому у возрастных пациентов мы делаем перерыв в две недели, а юным достаточно и семи дней.

Минус мезотерапии в том, что процедура не очень приятная, так как за один раз в кожу головы делается около 30–40 инъекций. При этом обезболить этот процесс нельзя. Но, как говорится, красота требует жертв, а результат того стоит!

Врач дерматолог-косметолог клиники Certus Светлана Рогаль

Теперь самое интересное: о результатах процедуры. О результативности можно судить по формированию "пушка" у корней волос. Это практически в 90% случаев происходит даже в самых непростых начальных ситуациях. Мы часто практикуем мезотерапию волосистой части головы у пациентов после пластических операций, когда в местах надрезов на волосистой части головы формируется рубчик, и всегда добиваемся восстановления роста волос в этих зонах.

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Важный момент: чтобы вырастить волос длиной хотя бы 4–5 сантиметров, нужно полтора-два месяца. Вторая вещь, которую вы должны понять: больше волос, чем заложено генетически, не вырастет. Но в целом с помощью мезотерапии мы как бы пробуждаем резервные силы организма.

После достижения результата необходимо раз в полгода проходить небольшой курс в качестве поддерживающей терапии. Важно после процедуры следить за составом используемых шампуней – чтобы в них были увлажняющие и питательные компоненты по типу арганового, кокосового масла, а также молочной или гиалуроновой кислоты. Потому что без подпитки у сухих волос жизненный цикл намного короче.

Альтернативные методы

Но не мезотерапией единой... Еще одна суперпрогрессивная и мегарезультативная методика для стимуляции роста волос – PRP-терапия. Ни для кого не секрет, что в нашей крови есть такие форменные элементы, как тромбоциты, и в них заложено много активных веществ. Суть метода заключается в том, что из собственной крови пациента забирают плазму, богатую полезными веществами, с тромбоцитами, а после с помощью инъекций вводят в кожу головы. Не пугайтесь, на самом деле все не так страшно, как звучит.

Как происходит данная процедура? У пациента из вены берут около 10 миллилитров крови в специальную пробирку с антикоагулянтом и разделительным гелем и помещают в центрифугу. В результате после центрифугирования эритроциты и лейкоциты оседают снизу пробирки, под гелем, а сверху остается плазма с тромбоцитами, при этом они начинают раскрываться и выпускать полезные вещества. Отличительной особенностью этого метода является большое количество витаминов, минералов, цитокинов, факторов роста клеток в приготовленном препарате. Введение происходит по принципу мезотерапии. Курс состоит в среднем из 5–10 процедур с интервалом 10–14 дней. Результативность этого метода очень высокая, ведь это не синтезированный препарат, а собственный кладезь полезных веществ!

Современная косметология хотя и способна на чудеса, но помогать волосам расти можно и в домашних условиях. Неплохие результаты дает массаж волосистой части головы и работа с аппаратом Дарсонваля "Корона". Также с этой задачей помогают справляться шампуни с красным перцем и луком.

В любом случае ваши волосы – это то, с чем вам жить. И все, что мы можем для них сделать, – это заботиться, ухаживать и бережно к ним относиться. А современная косметология всегда рада вам в этом помочь.

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