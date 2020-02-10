Косоглазие: в каких случаях показана операция

Какие причины возникновения этого офтальмологического дефекта

Исправить косоглазие нужно до 6 лет Фото: Depositphotos

Косоглазие (или страбизм) — специфическое расстройство зрения, при котором глаза смотрят в разных направлениях — довольно распространенная патология, особенно в детском возрасте. Но такое нарушение может развиваться и у взрослых. Врачи отмечают существование разных видов косоглазия, но чаще всего оно бывает сходящимся (глаза направлены к переносице) или расходящимся (глаза направлены к вискам).

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Причины косоглазия

Причины возникновения страбизма до конца не выяснены. Но известно, что это может быть генетическая предрасположенность, преждевременные роды, гипоксия плода, травмы, заболевания головного мозга, испуг. Взаимодействие глаз может нарушиться и из-за дальнозоркости, близорукости или анизометропии — глаза с разной остротой зрения. Способствует появлению косоглазия также инфекционные заболевания (корь, скарлатина, грипп и т. д.).

Косоглазие — это не только косметический дефект, который сам по себе доставляет много неудобств. Основная проблема заключается в том, что мозг привыкает получать информацию от "правильного" глаза и подавляет функции косящего. Поэтому на больном глазу развивается амблиопия — снижение зрения от бездействия.

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Косоглазие у детей

Чаще всего косоглазие развивается в детском возрасте. Причины этого расстройства более чем физиологичны: у совсем маленьких детей мышцы глаз еще не умеют работать скоординированно. Однако уже и тогда нужно выполнять определенные правила: не подносить игрушки слишком близко к носу ребенка, избегать резких и неожиданных движений около него, держать малыша так, чтобы нагрузка на глаза была примерно одинаковой, и т. д. В 2–3 года формируется совместная деятельность обоих глаз, и именно в это время нужно быть особенно внимательными. При первых признаках заболевания следует принимать немедленные меры, ибо чем раньше начато лечение, тем выше шансы на его благоприятный исход. Ведь исправление страбизма — сложный и длительный процесс, который может занимать месяцы и даже годы, требующий большого терпения и настойчивости. И без специалистов здесь не обойтись! Только совместными усилиями врача, родителей и самого ребенка можно достичь успеха.

Игрушки не должны быть слишком близко возле глаз Фото: Pixabay

Лечение косоглазия

Для лечения косоглазия в детстве применяются специальные очки, в которых, чтобы активизировать зрение косящего глаза, линза здорового глаза закрывается наклейкой. Очковые линзы лучше сделать из пластика: этот материал легче стекла и не бьется. Кроме того, проводится курс специальных упражнений. Комплекс таких упражнений назначит врач. Поскольку косоглазие очень часто сопровождается близорукостью или дальнозоркостью, аппаратное лечение должно быть направлено и против этих "сопутствующих" заболеваний. Такое ком­п­лексное лечение успешнее проводится в специализированных центрах.

Кроме того, полезным дополнением к традиционным методам лечения может оказаться акупунктура или акупрессура: дозированное физическое воздействие на биологически активные точки (БАТ). Их стимуляция (особенно при детском косоглазии) способствует восстановлению нарушенных функций, сокращает сроки лечения.

Операция при косоглазии

Если в течение 1,5–2 лет консервативные меры не помогают, может быть назначено хирургическое лечение. Уже на следующий день после операции положение глаза будет правильным, но для того, чтобы нормально видеть, необходимо будет заново "приучить" мозг получать и обрабатывать изображение с обоих глаз. Для этого назначается курс (а иногда и несколько) аппаратного лечения. Именно из-за "привычки к косоглазию" считается, что оперативное лечение страбизма лучше проводить не позднее 6-летнего возраста.

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