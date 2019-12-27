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Коварная ангина: почему не стоит заниматься самолечением

Лечение острого тонзиллита нужно осуществлять только под контролем врача

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Фото: Depositphotos

Ангина (острый тонзиллит) — это острое инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным поражением небных миндалин и приближенных к ним лимфатических узлов. Название "ангина" происходит от латинского слова "ango" — сжимать, душить.

Почему народна медицина может навредить. Смотрите в нашем сюжете.

Симптомы и причины ангины

Основные клинические признаки ангины: слабость, головная боль, ломота в теле, боль в глазах, (особенно при взгляде на свет), озноб, высокая температура (обычно до 39 °С) и выраженная боль в горле, нередко как будто "перехватывающая" его.

Причиной заболевания являются различные микроорганизмы. Это могут быть стафилококки, палочки, спирохеты, вирусы, грибы, но в большинстве случаев (до 80–90%) ангину вызывают стрептококки. Самое обидное, что они могут передаваться не только воздушно‑капельным путем, но и через предметы обихода, а также при неправильной обработке пищевых продуктов (кремы, салаты, фарши и т. п.), людьми с гнойничковыми заболеваниями кожи.

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Осложнения после ангины

Ангина очень опасная! Причем не столько непосредственно протеканием, сколько отдаленными осложнениями: он является причиной многих так называемых метатонзиллярных заболеваний — ревматизма, миокардита, гломерулонефрита. Возможно, потому, что ангина "предпочитает" молодых: 75% заболевших — люди в возрасте до 30 лет. То есть категория населения, которая наиболее беспечно относится к своему здоровью, нередко прямо игнорируя необходимость лечиться. Подобного отношения ангина не прощает: к лечению этого заболевания надо подходить предельно серьезно, вовремя обращаясь к врачу и выполняя все рекомендации. Также надо помнить о том, что, в отличие от многих других инфекционных заболеваний, выраженного иммунитета после перенесенной ангины не возникает.

Лечение ангины

В зависимости от варианта поражения миндалин, различают катаральную (просто окрашивающую воспаленную зону в ярко-красный цвет), лакунарную (с "мазками" гноя на гландах) и фолликулярную (с отложениями гноя в виде белых "просяных" зернышек на миндалинах) ангину. Опасность представляют все виды!

Поэтому, если вы почувствовали неладное, стоит сразу же обратиться к врачу для получения адекватного лечения (ангиосептики, жаропонижающие, антибиотики и т. д.). Только доктор сможет правильно оценить ситуацию и прописать необходимые лекарства.

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В качестве дополнительного лечения можно прибегнуть к средствам народной медицины. Наиболее часто для борьбы с ангиной применяются полоскания. Для этой цели лучше всего подходят отвары лечебных трав (шалфея, ромашки, крапивы, тысячелистника, эвкалипта).

Также широко известна, и с успехом применяется как в народной, так и в традиционной медицине, настойка прополиса. Впрочем, полезно и просто рассасывать кусочек "пчелиного клея". Единственное предупреждение: начиная применять прополис, не забывайте о возможной аллергии на продукты пчеловодства.

Очень действенным лекарством при ангине может стать сок свеклы. Свежие соки малины и клюквы также хороши как для полоскания, так и для приема вовнутрь. Хорошо снимают боль и воспаление компрессы на область шеи (водочные, с настойкой прополиса, ромашки, медом).

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Настоятельно не рекомендуется самостоятельное удаление гнойных отложений с миндалин. Это может привести к тяжелым осложнениям в виде паратонзиллярного абсцесса, флегмоны шеи и т. д. Поэтому несравненно лучше ликвидировать гнойные залежи вышеупомянутым методом частого полоскания горла. Тем более, что налет, который можно снять, обычно уже и сам готов покинуть миндалины. Если же пробка никак не уходит, то необходимо обратиться к отоларингологу. Он удалит ее профессионально, с минимальными последствиями для организма.

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