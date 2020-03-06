Критические дни: пять факторов, которые могут усилить боль в животе

Что может спровоцировать появление сильных спазмов

По статистике, тянущую боль внизу живота при месячных испытывает около 70% девушек. У 10% боль в животе бывает такой сильной, что невозможно ходить на работу или учебу. В таких случаях терпеть боль нельзя и прием сильных обезболивающих обязателен.

"Желательно, чтобы лекарства, которые снимут спазм, назначал врач, – говорит гинеколог Марина Степнова. – Он может назначить и дополнительные обследования, которые помогут выяснить причины сильных болей. Часто всего живот болит у молодых, нерожавших девушек и после родов эти симптомы проходят".

Но есть факторы, которые могут усилить боли во время месячных или спровоцировать появление спазмов.

1. Занятия спортом. Если вы знаете, что у вас может болеть живот в критические дни, то в первые два дня откажитесь от занятий спортом. Особенно от силовых упражнений и тренировок на пресс. А вот йога, пилатес, стрейчинг, скандинавская ходьба усугубить болезненные месячные не могут.

Силовые тренировки в первые дни месячных крайне нежелательны Фото: freepik.com

2. Гормональные таблетки. Если вы принимаете гормональные контрацептивы, но забываете их вовремя принимать, то вероятность болей в животе возрастает в разы. Оральные контрацептивы созданы для того, чтобы держать гормоны в узде. Поэтому, неправильный их прием может вызвать сильные спазмы в животе.

3. Стресс. Заметьте, во время важных жизненных событий, организм вообще начинает вести себя ненормально. То желудок заболит (стресс ведь часто становиться причиной развития гастрита и язвы), то простуда на губе выскочит, то насморк появиться. Поэтому не пугайтесь, если во время разработки важного проекта или сессии, в критические дни будет болеть живот. В данном случае достаточно успокоительного. Успокоитесь вы, успокоится и организм.

Как правильно лечить цистит. Смотрите в нашем сюжете:

Лечение и профилактика цистита: интервью со Стеллой Кушниренко

4. Недосып. Спать нужно минимум 8 часов в день. Если график нарушен на протяжении длительного времени, и недосып стал хроническим, то болезненные месячные вам гарантированы. Кроме того, хронический недосып может стать причиной того, что месячные станут более длительными.

5. Обезвоживание. Признайтесь себе, сколько вы пьете в день чистой воды. Не в чае, кофе или супе. Если меньше 2-х литров, то вероятность спазмов во время менструации возрастает в несколько раз.

Напомним, ранее мы писали от том, какие обследования и анализы нужно сдать при планировании беременности.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться