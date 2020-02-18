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Кровь из носа: как быстро остановить кровотечение

Почему ни в коем случае нельзя запрокидывать голову назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
При носовом кровотечении положите что-то холодное на переносицу
При носовом кровотечении положите что-то холодное на переносицу
Фото: Depositphotos

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с носовым кровотечением. Как правило, оно начинается внезапно. Причин у этого явления много: от самых безобидных до очень серьезных. Подробнее о том, как правильно остановить кровь расскажет отоларинголог Антонина Бабий.

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Причины носового кровотечения могут быть разные:

  • травмы (удары по носу или лицу и даже вполне безобидное на первый взгляд ковыряние в носу);
  • искривление перегородки носа. Как правило, такое явление сопровождается периодическим затруднением дыхания;
  • расширение сосудов слизистой носа — врожденные аномалии;
  • поверхностное расположение сосудистого сплетения и, как результат, частые кровотечения;
  • опухоли носа;
  • хронический насморк, туберкулез или дифтерия;
  • инородные тела в полости носа;
  • сухой воздух в помещении (слизистая полости носа пересыхает, и кровеносные сосуды становятся хрупкими, трескаются и кровоточат);
  • хронические воспалительные заболевания полости носа, околоносовых пазух, печени, крови;
  • повышение артериального давления.

Когда нужно к врачу

Носовое кровотечение начинается, как правило, внезапно. Оно может быть различным по длительности (продолжается недолго и самопроизвольно останавливается или же длится в течение долгого времени и не останавливается самостоятельно) и интенсивности (кровь вытекает медленно или бьет струей).

Если носовое кровотечение повторяется часто, то обязательно нужно установить причину. В этом вам поможет отоларинголог, который назначит необходимое обследование и лечение.

Хроническое носовое кровотечение без соответствующего лечения приводит к формированию анемии и общему истощению организма.

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Первая помощь при носовом кровотечении

  1. Оставайтесь в вертикальном положении. Нельзя запрокидывать голову, кровь должна свободно вытекать из ноздрей. При запрокидывании головы можно запросто поперхнуться кровью!
  2. Если причиной кровотечения стало инородное тело, ни в коем случае не пытайтесь извлечь его самостоятельно — незамедлительно отправляйтесь к доктору.
  3. Для облегчения дыхания рекомендуется расстегнуть одежду, а на переносицу положить лед. Подойдет и платок, салфетка смоченные в холодной воде, и даже кусок мяса из морозилки, предварительно завернутый в пакет. Ноги при этом должны быть в тепле (в носках и тапках или обуви). Все действия вместе способствуют тому, что кровь отхлынет от носовой полости.
  4. Во многих случаях помогает следующий способ остановки кровотечения. Прижмите крыло носа к носовой перегородке на месте кровотечения на 5 или 10 минут. Образовавшийся сгусток и воспрепятствует дальнейшему излиянию крови.
  5. Можно поместить в носовой ход ватный тампон, смоченный 3 %-ым раствором перекиси водорода или 1%-ым раствором адреналина. Если у вас не оказалось этих средств под рукой, то подойдут капли, которые вы обычно используете от насморка. Они сужают сосуды и способствуют остановке кровотечения.
  6. После того, как кровь была остановлена, постарайтесь не сморкаться хотя бы 2-3 часа, а лучше сутки. Иначе может быть спровоцировано повторное кровотечение.

Напомним, ранее мы писали о правилах профилактики варикозного расширения вен.

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