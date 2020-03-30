Куда звонить, если вы подозреваете коронавирус: все номера телефонов

Что делать, если врач отказывается отправлять вас на тест

Вчера, 29 марта, Кабинет Министров вместе с Минздравом принял решения ужесточить карантинные меры. Все, кто приехал из-за границы, обязаны провести 14 дней на обсервации. Если у вас есть знакомые или родственники, которые недавно вернулись с любой страны, то помогите им не выходить из самоизоляции. Ходите вместо них в магазин, аптеку. Покупки ставьте перед дверью. Не контактируйте с ними лично.

Если же вы увидели, что кто-то нарушает двухнедельную самоизоляцию, – сообщите в правоохранительные органы. Напомним, что штраф за несоблюдение правил карантина составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Такие меры необходимы для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Если у вас есть симптомы, которые похожи на COVID-19 (высокая температура, слабость, сухой кашель, потеря обоняния, проблемы с дыханием), то первое, что вы должны сделать – позвонить семейному врачу. Он будет принимать решение про дальнейшее лечение. При температуре выше 38 °С и серьезных проблемах с дыханием – вызывайте скорую помощь.

Если же у вас нет семейного врача или он отказывается направлять вас на тест, подтверждающий коронавирусную инфекцию, то вы можете обратиться на телефоны горячих линий. Они есть во всех регионах Украины.

Фото: Минздрав

Паниковать не стоит, каждый терапевт и семейный врач действует согласно принятого алгоритма. У них есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение коронавирусной инфекции. При признаках острого вирусного заболевания, пациенты должны пройти текст на коронавирус. Во всех областях созданы мобильные бригады медиков, которые выезжают на вызов семейного врача, если у его пациентов есть признаки COVID-19.

Куда звонить, если вам отказывают в проведении теста на коронавирус. Смотрите в нашем сюжете:

На данный момент на территории страны есть 240 больниц, готовых принять пациентов с COVID-19. По данным Минздрава сейчас есть: мест для изоляции – 4,1 тысяч, общее число койко-мест – 67 тысяч, аппаратов ИВЛ – более 1800 штук.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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