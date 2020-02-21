Кухонная доска: почему она может представлять опасность

Как часто нужно менять доски для нарезания продуктов

Привычная для всех кухонная досточка может скрывать в себе множество неприятных сюрпризов. Паразиты и бактерии лишь некоторые из них. И не важно, как тщательно мы моем доски. Многое зависит и от материала, из которого сделаны кухонные принадлежности. И пластиковые, и деревянные досточки таят в себе опасность.

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"Пластик опасен тем, что мы не знаем точно, какие химические соединения он содержит, – рассказывает главный специалист Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Оксана Тимошок. – Мы даже не догадываемся об этом. Но "химия" будет постепенно влиять на наше здоровье, вызывая аллергические реакции. А на деревянной доске очень быстро размножаются микробы, а еще может появиться грибок или плесень. Из-за этого у нас падает иммунитет и могут даже возникнуть новообразования".

На деревянных досках может появиться грибок и плесень Фото: freepik.com

Некоторые рестораны подают свои блюда на деревянных досках. Это не очень хорошо. Ведь посетитель не может знать, кто до него ел с этой доски, как она мылась, с какими средствами. Ведь минус такой деревянной посуды в том, что ее нельзя обрабатывать слишком высокой температурой.

Чтобы уберечь здоровье, следует регулярно менять доски, с какого бы материала они ни были. Если вы чувствуете неприятный запах, а поверхность вся в порезах, то выбрасывайте такую доску не раздумывая.

Подробнее об опасных досках для нарезания смотрите в нашем сюжете:

"У нас как минимум должно быть 6 досточек на кухне. Для сырого мяса и сырой рыбы отдельно, для фруктов и овощей, для готовой продукции и отдельная досточка для хлеба", – подытожила Оксана Тимошок.

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