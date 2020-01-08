L-Цет: инструкция, показания, способ применения

Средство, которое применяют для снятия симптомов аллергии

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L-Цет – это антигистаминное средство последнего поколения. Его активный компонент – гидрохлорид левоцетиризина – имеет ощутимые отличия от антигистаминных препаратов третьего поколения. Это касается как более высокой эффективности, так и отсутствия многих побочных реакций организма во время лечения. Например, левоцетиризин не вызывает сонливости, как многие другие известные антигистаминные препараты.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит левоцетиризина дигидрохлорида 5 мг;

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, покрытие Opadry II 85G 51300 зеленый.

Таблетки выпускаются по 10 штук в контурной ячейковой упаковке, по 1 или 3 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой зеленого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Антигистаминные средства для системного применения. Производные пиперазина. Код АТХ R06A Е09.

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Показания

Препарат предназначен для терапии пациентов, страдающих сезонным и круглогодичным аллергическим ринитом.

Кроме того, препарат назначают пациентам с хронической идиопатической крапивницей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к левоцетиризину или другим компонентам препарата. Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина – меньше 10 мл/мин). Период беременности и кормления грудью. Детский возраст до 6 лет.

Фармакокинетика

Фармакокинетика выведения препарата такая же, как и при использовании цетиризина. При выводе или абсорбции хиральная инверсия отсутствует. Левоцетиризин быстро всасывается после приема внутрь. Доза препарата и прием пищи не влияют на степень всасывания. Биодоступность составляет 100%. Максимальной концентрации в сыворотке крови левоцетиризин достигает через 50 минут после разового приема терапевтической дозы. Равновесной концентрации в крови можно достичь через два дня приема препарата. Максимальная концентрация для дозы 5 мг после разового использования составляет 270 нг/мл, после повторного – 308 нг/мл. При проведении исследований наблюдалось наибольшее накопление левоцетиризина в почках и печени, а меньше всего в тканях центральной нервной системы. Белки плазмы крови связываются с препаратом до 90 %. Степень метаболизма и способность к подавлению метаболизма левоцетиризина низкие. Период полувыведения действующего вещества у взрослых примерно 10 часов. Из организма препарат и его метаболиты выводятся: с мочой – 85,4 % дозы; с калом – 12,9 % дозы.

Применение

Препарат применяют внутрь не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. При применении натощак эффект препарата развивается быстрее. Рекомендованная суточная доза для взрослых и детей старше 6 лет составляет 5 мг (1 таблетка 1 раз в день). Курс лечения сенной горячки (поллиноза) – от 1 до 6 недель. При хронических аллергических заболеваниях курс лечения может длиться до 12 месяцев.

Особенности применения

С осторожностью применять пациентам с хронической почечной недостаточностью (необходима коррекция режима дозирования) и пациентам пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации). Следует с осторожностью применять препарат при одновременном приеме с алкоголем.

Назначая препарат в случае наличия у пациентов определенных факторов, провоцирующих задержку мочи (например, травмы спинного мозга, гиперплазии предстательной железы), необходимо принимать во внимание, что левоцетиризин увеличивает риск задержки мочи.

Нет данных по усилению эффекта седативных средств при применении в терапевтических дозах. Но следует избегать применения седативных средств во время приема препарата.

Поскольку антигистаминные препараты могут подавлять ответ на кожные аллергические пробы, то перед их проведением необходимым является период вымывания (от 3 дней).

Возможно возникновение зуда при прекращении приема левоцетиризина, даже если эти симптомы не присутствовали до начала лечения. Зуд может исчезнуть самостоятельно. В некоторых случаях зуд может быть интенсивным, что может стать причиной возобновления лечения. После повторного применения левоцетиризина зуд, как правило, проходит.

Вспомогательные вещества. Препарат содержит краситель желтый закат FCF (Е 110), что может вызывать аллергические реакции.

Применение в период беременности или кормления грудью. Левоцетиризин противопоказан в период беременности. Цетиризин проникает в грудное молоко, поэтому при необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Дети. Препарат применять детям в возрасте от 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Следует воздерживаться от управления автотранспортом или работы с потенциально опасными механизмами во время лечения.

Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится пациентами, в некоторых случаях у пациентов отмечалось развитие таких побочных эффектов:

Со стороны желудочно-кишечного тракта и печени: сухость слизистой оболочки рта, тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, гепатит. Возможно также изменение показателей печеночных проб.

сухость слизистой оболочки рта, тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, гепатит. Возможно также изменение показателей печеночных проб. Со стороны центральной и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, нарушение режима сна и бодрствования, повышенная утомляемость, слабость.

головная боль, головокружение, нарушение режима сна и бодрствования, повышенная утомляемость, слабость. Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, анафилактический шок, отек Квинке.

кожная сыпь, зуд, крапивница, анафилактический шок, отек Квинке. Другие: ощущение сердцебиения, снижение остроты зрения, одышка, увеличение массы тела, боли в мышцах.

При развитии побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратится к лечащему врачу.

Взаимодействия

Исследования с левоцетиризином по взаимодействию (включая исследования с индукторами CYP3A4) не проводились.

Исследования с цетиризином (соединение рацемата) показали, что одновременное применение с антипирином, азитромицином, циметидином, диазепамом, эритромицином, глипизидом, кетоконазолом или псевдоэфедрином не оказывает клинически значимых неблагоприятных взаимодействий.

При совместном применении с теофиллином (400 мг/сут) наблюдалось небольшое снижение (на 16%) общего клиренса левоцетиризина (распределение теофиллина не менялось).

При исследовании многократного применения ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) и цетиризина (10 мг в сутки) степень экспозиции цетиризина увеличивалась примерно на 40%, тогда как распределение ритонавира несколько менялось (- 11%) до параллельного применения цетиризина.

Прием пищи не влияет на степень всасывания препарата, но снижает скорость абсорбции.

Одновременное применение цетиризина или левоцетиризина и алкоголя или других депрессантов центральной нервной системы в уязвимых пациентов может вызвать дополнительное снижение бдительности и способности выполнения работы.

L-Цет и алкоголь. Не рекомендуется употребление спиртных напитков во время приема препарата L-цет.

Передозировка

Симптомы: симптомы передозировки могут включать сонливость у взрослых и первоначальное возбуждение и повышенную раздражительность с последующей сонливостью у детей.

Лечение. Специфического антидота к левоцетиризину нет. В случае появления симптомов передозировки рекомендуется симптоматическая и поддерживающая терапия. Следует рассмотреть необходимость промывание желудка через короткое время после приема препарата. Гемодиализ для выведения левоцетиризина из организма не эффективен.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд., Индия.

Цена. L-Цет №30 от 94 до 131 грн.

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