Лайфхак: как привести себя в порядок за полтора часа

Подготовиться к свиданию можно за считанные минуты

Прическа и макияж за 15 минут, и минус три килограмма за полтора часа – это реально. Если вас неожиданно пригласили на свидание, а времени подготовиться мало – есть "скорая помощь", говорит косметолог.



"Если вы вчера посидели с подружками, немножко приложились к шампанскому, у вас на сегодняшний день отек. Побейте себя по щечкам, пройдитесь кусочком льда по лицу, взбодритесь", – советует косметолог Анна Галицина.

Или наложите гелевую маску, а затем переходите к макияжу.



"Если тебя пригласили на свидание, и ты совершенно не готова, есть пять лайфхаков. Первый лайфхак – это зарисовать синяки под глазами", – рассказывает Елена Пригоцкая, визажист и мастер причесок.

"Второй лайфхак – обязательно прорисовываем брови. Третий лайфхак – хайлайтер. Обязательный и мой любимый. Освежает лицо и такое ощущение, будто мы вернулись только из отпуска. Далее рядом прорисовываем ресницы, наносим блеск на губы, чтобы они казались более пухлыми. И беремся за прическу. Даже за 5 минут можно сделать классные, легкие локоны. Для этого наносим на волосы сухой шампунь, делим на пряди. И обязательно крутим в направлении от лица. Все: наш образ на свидание за 15 минут готов", – расписала процесс визажист.

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А еще всего за полтора часа можно похудеть от одного до трех килограммов.

Если у вас на носу важное свидание, а вы, например, не качали пресс хороших полгода, есть лайфхак, как быстро подтянуть тело – бандажное обертывание. Для этого на тело наносят специальный гель, соль и лосьон, обматывают бандажными бинтами и ложатся под термоодеяло на полтора часа.

"Процедура очень хороша тем, что она сразу дает видимый, классный результат. Даже в талии уходит иногда минус 5 сантиметров. То есть можно легко красиво смотреться в своем любимом черном платье", – советует массажист Мирослава Моцак.

А все потому, что из организма выходит лишняя жидкость, а после повторных процедур сжигается жир. И тело имеет подтянутый и ухоженный вид.

Напомним, ранее мы рассказывали, как безопасно похудеть к лету.

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