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Лечение холодом: как криотерапия помогает от лишних кило и депрессии

В специальных клиниках научились "замораживать" людей любого возраста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
В США лечатся низкой температурой
В США лечатся низкой температурой
Фото: Unsplash

Холод как лекарство от депрессии и лишних кило. Мода на лечение низкими температурами появилась в США. Там в спросе криокапсулы и даже криокомнаты. О преимуществах и недостатках такого оздоровления рассказываем далее в материале Сегодня.Lifestyle

Как обстоят дела с криотерапией в Украине, смотрите в коротком видео:

В комнате криотерапии ваше тело замораживают до минус 150-ти градусов по Цельсию. Подобную методику еще в семидесятые разработали японцы. Во время данной процедуры тело человека в течение трех минут охлаждают газом. 

 "Чем чаще вы это делаете, тем быстрее привыкаете к холоду. Это замечательно", – говорит американка Эстер Лазаровиц, которая регулярно мерзнет в клинике. 

Низкими температурами лечат суставы и депрессию, и даже лишаются лишних кило. Специалисты, занимающиеся процедурами замораживания, говорят, что криотерапия может применяться к пациенту любого возраста. "У нас очень разные клиенты – от маленькой гимнастки до 82-летнего мужчины с болями в коленях", – утверждает владелец криоклиники Брендон Ю.  

Но в эффективности японского метода уверены не все. Врачи запрещают охлаждаться пациентам с высоким давлением или пороком сердца. 

"Мы знаем, что на короткое время такой стресс полезен для тела, а вот какие последствия регулярного воздействия таких сеансов, мы пока не в курсе", – говорит фитнес-эксперт Пит Маккол. С ним соглашаются и в американском управлении по контролю за лекарственными средствами. Там говорят, научных доказательств эффективности криотерапии пока нет. 

Подробнее смотрите в специальном репортаже:


Ранее мы рассказывали о популярных в Европе экосредствах для уборки.

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