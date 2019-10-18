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Лечение рака груди израильской методикой: все, что нужно знать каждой женщине

Домашние хлопоты и работа – женщинам часто не хватает времени на себя. Иногда они и забывают о медицинском обследовании, в том числе – маммологическом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13

"Ежегодно выделяйте для себя немного времени, чтобы пройти обследование", – советует врач-рентгенолог больницы LISOD Дарья Винницкая.

Опухоль на ранних стадиях почувствовать на ощупь невозможно! Зато, чем раньше обнаружена ​​болезнь, тем быстрее пройдет ее лечение. Единственная возможность обнаружить рак на ранней стадии – пройти диагностику.

"Например, цифровую маммографию в LISOD мы часто комбинируем с дополнительной функцией, которая называется томосинтез. Это современная методика, которая позволяет еще более подробно защитить структуру молочных тканей и тем самым повысить диагностику", – рассказывает врач-рентгенолог больницы LISOD Дарья Винницкая.

Для обследования женщин до сорока лет используют ультразвуковое исследование. А для старших по возрасту – маммограф. Это специальный рентген груди. Новейшие технологии, современное оборудование – для профилактики и лечения рака груди не нужно ехать за границу. Все необходимое есть в Украине.

"Израильский подход к лечению онкозаболеваний пока один из самых прогрессивных и эффективных в мире. В практику израильских специалистов постоянно внедряется новейшие разработки в сфере онкологии", – поясняет клинический онколог больницы LISOD Меир Заави.

В больнице израильской онкологии LISOD говорят, вылечить рак груди возможно, не прощаясь с женственностью. Восстановить красоту и эстетику груди под силу пластической хирургии.

"В результате лечения рака молочной железы мы можем сделать грудь более красивой, чем она была до лечения", – успокаивает заведующий Центром современной маммологического больницы LISOD Андрей Жигулин.

Врачи отмечают, нужно проходить профилактические осмотры, посещать врачей, а главное – прислушиваться к своему телу.

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онкология рак молочной железы lisod
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