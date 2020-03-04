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Лечение синусита: как быстро и эффективно избавиться от насморка

Простудиться можно в любое время года, однако зимой и весной риски увеличиваются в разы

Во-первых, в это время бушует огромное количество вирусов, а взрослые и дети очень много времени проводят в закрытых помещениях с большим скоплением людей (школы, садики, офисы, общественный транспорт, торгово-развлекательные центры и т.д.). Во-вторых, нестабильная погода, которая меняется по нескольку раз на день, наряду с температурными перепадами также является причиной частых простудных заболеваний.

Синусит: симптомы и лечение

Чаще всего первым при простуде просыпается синусит, то есть насморк. Воспаление придаточных пазух сопровождается заложенностью и/или выделениями из носа, сухостью или зудом слизистой оболочки и т.п. В некоторых случаях дают о себе знать головная боль и температура.

Эти и другие надоедливые симптомы не только ухудшают качество жизни, но и могут привести к серьезным осложнениям. Поэтому, заподозрив простуду, действовать нужно немедленно! Обратитесь к врачу и начинайте лечение.

Для тех, кто стремится к выздоровлению – уже при первых проявлениях простуды следует принимать фитониринговый препарат "Синупрет" от немецкого производителя Bionorica. В его состав входят: корень горечавки, трава вербена, цветки бузины, щавель и цветки первоцвета. Этот уникальный растительный комплекс оказывает секретолитическое, противовоспалительное, противовирусное и антибактериальное действие. В отличие от обычной фитотерапии, специальный экстракт в составе "Синупрета" стандартизирован по содержанию главных биологически активных веществ лекарственных растений. Это гарантирует предсказуемую эффективность, которая была доказана в ходе клинических исследований. Кроме того, по сравнению с декогнестантами – сосудосуживающими препаратами, которые быстро снимают отек слизистой оболочки и на какое-то время облегчают дыхание, растительный препарат "Синупрет" именно лечит синусит, а не маскирует симптомы.

Синупрет Экстракт – быстрое спасение от насморка

"Синупрет" имеет несколько форм выпуска: таблетки, капли, сироп. При острых синуситах у взрослых для быстрого эффекта стоит обратиться к таблеткам "Синупрет Экстракт", которые содержат в четыре раза больше растительного сырья, чем, например, "Синупрет Форте".

"Синупрет Экстракт" разжижает секрет, помогает вывести слизь, уменьшает отек и воспаление, тем самым облегчает носовое дыхание. Кроме того, эффективное растительное средство уничтожает вирусы, которые вызывают риносинусит, а также предупреждает развитие бактериальных осложнений.

Болезнь никогда не бывает уместной, но иногда болеть, ну совсем-совсем некогда. Именно в этих случаях на помощь приходит "Синупрет Экстракт" с его усиленным растительным составом.

Если заболел ребенок

"Синупрет" помогает победить болезнь не только взрослым, но и детям. При первых проявлениях простуды у малыша стоит обратить внимание на "Синупрет" в виде сиропа или капель, которые удобно давать детям старше 2 лет. Для ребенка старше 6 лет можно выбрать "Синупрет" в таблетках. Растительное лекарственное средство устранит насморк, облегчит носовое дыхание, предотвратит осложнения и не даст простуде двигаться дальше.

Лечение должно быть своевременным

Не стоит недооценивать насморк, ожидая, что он пройдет сам. Отказ от лечение и болезнь, переносимая "на ногах", – это большая угроза здоровью человека.

Доверьте свое выздоровление препарату немецкого качества, средству с доказанной эффективностью и безопасностью – "Синупрету". Он не только лечит, но и предотвращает развитие осложнений и снижает потребность применения антибиотиков. Поэтому, чем быстрее начнется лечение, тем лучше будет результат!

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья

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