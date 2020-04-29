Лекарства от изжоги помогут в борьбе с коронавирусом: американские врачи

Уже более 180 пациентов начали лечение по новой методике

В течение последних нескольких недель исследователи из Нью-Йорка тщательно изучали новый потенциальный способ лечения COVID-19. В их поле зрения попал препарат от изжоги, с действующим веществом под названием фамотидин, сообщает ABCNews.

Идея попробовать фамотидин пришла китайским врачам. Они применяли этот препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. И людям, действительно, становилось легче. Китайские медики даже провели исследования о влиянии фамотидина на пациентов с COVID-19, но их доклад еще не опубликован.

Лекарство от изжоги может помочь при коронавирусе Фото: Pixabay

"Надежда состоит в том, что фамотидин будет действовать как приманка для вируса. Который будет озадачен этим веществом и не сможет размножаться и распространяться по всему организму", – говорит доктор Кевин Трейси, генеральный директор и президент Института медицинских исследований Фейнштейн.

С 13 марта ученые в сети больниц в Нью-Йорке, включили пациентов, госпитализированных с COVID-19, в свое исследование фамотидина. Его будут вводить внутривенно в больших дозах. Препарат вводится в сочетании с широко разрекламированным противомалярийным гидроксихлорохином.

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На сегодняшний день в исследовании зарегистрировано более 180 пациентов. Им давали либо комбинацию гидроксихлорохина и фамотидина, либо только гидроксихлорохин. По словам доктора Трейси, гидроксихлорохин был добавлен в смесь до того, как появились данные о его потенциальных рисках.

Исследователи сказали, что данные о безопасности сочетания лекарств будут доступны через несколько недель.

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