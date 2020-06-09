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Лето в городе: как спастись от жары в собственной квартире

Сегодня, 16:22

Очень важно до начала адской жары создать комфортный микроклимат в собственном жилище

Все мы любим лето за теплую погоду, возможность поехать в отпуск и отдохнуть на природе. Но когда речь заходит о лете в городской квартире, тут, в прямом смысле, бросает в пот. Жара превращает любимую большинством украинцев пору года в настоящий ад. К сожалению, не каждый может уехать из города на все лето или хотя бы на выходные. Поэтому очень важно до начала "пекельної спеки" создать комфортный микроклимат в собственном жилище. Конечно, сделать это лучше всего с помощью кондиционера, их огромное количество можно найти в магазине электронной бытовой техники Eldorado.

Среди всего множества климатической охлаждающей техники для городской квартиры идеально подойдет кондиционер со сплит-системой. Мини-ликбез: этот вид кондиционеров (англ. split – разбивать на части) состоит из двух блоков — наружного (компрессорно-конденсаторного) и внутреннего (испарительного), соединенных между собой медными трубами и электрическим кабелем. По трубам циркулирует хладагент — фреон.

Практически все акционные модели в магазине Eldorado имеют сплит-систему. Например, в модели SAMSUNG AR 24 RSFP реализована энергоэффективная технология цифрового инвертора Digital Inverter 8-Pole, которая стабильно поддерживает желаемую температуру. Благодаря этому не нужно постоянно включать и выключать технику, что обеспечивает минимальный энергорасход и комфорт в течение длительного периода.

Еще одна фишка этой модели: режим быстрого охлаждения Fast Cooling, который обеспечивает быстрое охлаждение в течение 30 минут. Фильтр 3 Care Filter обеспечивает подачу свежего воздуха и сохраняет в чистоте внутреннюю часть внутреннего блока кондиционера. Этот фильтр не только улавливает пыль, но и устраняет до 99% определенных вирусов, бактерий и аллергенов. Режим комфортного сна Good Sleep создает идеальный микроклимат в вашей спальне для хорошего ночного сна. А это, согласитесь, очень важно. Попробуйте уснуть, когда в квартире +29ОС.

Функция очистки воздуха – пожалуй, вторая по важности после самой системы охлаждения. Все мы помним апрельские пожары и уровень загрязнения воздуха. Многие ощущали дым даже в собственных квартирах. Лето – это всегда повышенный риск пожароопасности. Поэтому важно сохранить чистый воздух в квартире, особенно, если у вас маленькие дети.

Некоторые исследования утверждают, до 75% здоровья человека зависит от состояния воздушной среды. Воздух, который нас окружает на работе и дома, непосредственно влияет не только на нашу работоспособность, но и на самочувствие и, в конечном счете, здоровье. Поэтому рекомендуем обратить внимание на модель кондиционера WHIRLPOOL SPIW 312 A2 WF, которая помимо функции очистки воздуха имеет еще и низкий уровень шума – 19 дБ. Это практически как шепот – вы даже не услышите, как работает ваш настенный помощник.

Если же вам нужен надежный охлаждающий прибор без лишних заморочек, обратите внимание на модель INDESIT SPIW 412 LIN: набор стандартных функций охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, ночной режим. Такой кондиционер рассчитан на охлаждение помещения размером до 35 м² и прекрасно подойдет для небольшой спальни.

Провести жаркое лето с комфортом в городе очень легко: достаточно купить кондиционер. И магазин бытовой электроники Eldorado всегда заботится о своих покупателях.

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