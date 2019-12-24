Левомеколь: инструкция, показания, способ применения

Мазь, которую применяют для лечения ран, ожогов и трофических язв

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Комбинированный препарат для местного применения с антимикробным, репаративным и противовоспалительным действием. Хлорамфеникол, входящий в состав препарата, оказывает антимикробное действие, механизм которого связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов. Действует бактериостатически, активный относительно грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококк, стрептококк, синегнойная и кишечная палочки). Метилурацил ускоряет процессы клеточной регенерации, способствует рубцеванию ран и оказывает противовоспалительное действие.

Полиэтиленоксидная основа адсорбирует раневой экссудат, потенцирует активность лекарственных веществ. Препарат легко проникает в ткани без повреждения биологических мембран, однако степень системного всасывания после применения препарата на кожу, раны и слизистые оболочки неизвестна.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 г мази содержит хлорамфеникол 7,5 мг, метилурацил 40 мг.

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 400, полиэтиленгликоль 1500.

Мазь выпускается в тубах по 40 г или 25 г.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа. Средство для лечения ран и язвенных поражений. Код АТХ D03A X.

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Показания

Гнойные раны;

трофические язвы;

гнойно-воспалительные кожные заболевания;

фурункулы;

ожоги 2-3 степени.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Псориаз, экзема, грибковые поражения кожи.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Мазь Левомеколь предназначена для наружного применения у взрослых и детей в возрасте старше 3 лет.

Мазью пропитывают стерильные марлевые салфетки, которые накладывают на рану. Возможно введение мази в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этих случаях мазь Левомеколь предварительно подогревают до 35–36 °C.

Мазь применяется с первых суток повреждения в течение 4 дней. Гиперосмолярную мазь Левомеколь не рекомендуется применять длительно, потому что она способна вызывать осмотический шок в неповрежденных клетках. На 5–7-е сутки лечения рекомендуется сменить мазь на препараты, восстанавливающие целостность поврежденной ткани.

Особенности применения

Применение антибактериальных средств для наружного применения может приводить к сенсибилизации кожи, что сопровождается развитием реакций повышенной чувствительности при дальнейшем применении данного препарата наружно или в виде лекарственной формы системного действия.

При наличии гноя или некротических масс антибактериальное действие препарата сохраняется. Не допускать попадания мази на слизистую оболочку глаз.

При длительном (дольше 1 месяца) применении препарата необходимо осуществлять контроль состояния периферической картины крови.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Дети. Применять детям с 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

При применении препарата возможно развитие аллергических реакций, в том числе кожные высыпания, зуд, ощущение жжение, местный отек, гиперемия, ангионевротический отек, крапивница, дерматит; возможна общая слабость. В таких случаях применение мази необходимо прекратить и обратиться к врачу.

Взаимодействия

Нежелательно одновременное применение с препаратами, которые угнетают кроветворение: сульфаниламидами, цитостатиками, производными пиразолина; сдифенилом, барбитуратами, этанолом.

Одновременное применение препарата сэритромицином, олеандромицином, нистатином и леворином повышает антибактериальную активность линимента, а с солями бензилпенициллина – снижает.

Левомеколь и алкоголь. Если человек одновременно принял алкоголь во время терапии, побочных реакций не возникает. Этиловый спирт не распространяется на кожные поверхности, поэтому не влияет на качество микрофлоры, развитие инфекции. Даже если человек принимает этанол в больших концентрациях, врач не запретит продолжение лечения мазью.

Передозировка

При передозировке могут усиливаться побочные эффекты препарата. Длительное (свыше 5-7 суток) наружное применение часто приводит к контактной сенсибилизации, которая сопровождается развитием реакции повышенной чувствительности при последующем применении препарата наружно или в виде лекарственных форм системного применения. Терапия симптоматическая.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО, г. Киев, Украина

Виола, ФФ, ЧАО, г. Запорожье, Украина

Красная звезда, ХФЗ, ПАО, г. Харьков, Украина

Лубныфарм, ПАО, г. Лубны, Полтавская обл., Украина

Фармак, ПАО, г. Киев, Украина

Цена. От 19 до 27 грн.

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