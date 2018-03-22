Личный опыт: как за год похудеть на 65 килограммов

Сегодня психолог и доула Тамара Андреева — стройная красавица. Глядя на нее, совершенно не верится, что всего год назад у нее была 4-я степень ожирения: при росте 154 см она весила 130 кг! К такой отметке на весах привело нерегулярное питание и отсутствие чувства голода и насыщения.

"Их не было из-за проблем со щитовидной железой. Я могла целый день вообще ничего не есть и при этом совершенно не чувствовала, что проголодалась. А потом вечером съедала "ведро" еды, точно так же не чувствуя, что переела. Вот так постепенно набрала такую массу, — вспоминает она. — А потом, боясь, что не получится похудеть, обманывала себя, что и с лишними килограммами выгляжу прекрасно".

Пересмотреть такое отношение заставили проблемы со здоровьем: у Тамары случился гипертонический криз. Обследовав ее, врачи вынесли вердикт: всему виной ожирение. Победить его помогла подруга — Анастасия Святокум.

"Она вдохновила меня своим примером: через полгода после родов, на грудном вскармливании, она превратила себя в куколку, — рассказывает Тамара. — Поделившись своей системой питания, она еще всячески поддерживала меня. Могла, например, днем позвонить и напомнить, что я должна поесть. Если же случались срывы, она говорила: "Ничего, завтра ты сможешь снова вернуться к своей программе".

Рацион

Он следующий. Тамара ест 5 раз в день. На завтрак варит 2 ст. л. каши — любой, каждый день разной. Если хочется, может еще съесть творог или яйцо. Через 3 часа — первый перекус — фрукты. Их она ест только в первой половине дня: это чистые углеводы, которые дают нам быструю энергию. А не успев их растратить перед сном, организм превратит их в жиры. Через 2 часа — обед: каша с овощами либо мясо с овощами.

"Я не ем мясные блюда с картофелем и крупами: такая пища тяжело переваривается", — объясняет девушка.

Через два часа после обеда — второй перекус.

"Могу съесть граммов 40 орехов или несколько штук разных сухофруктов — финики, курагу. За счет того, что ем регулярно, нет желания наброситься на них и съесть "тазик". Кроме того, наконец у меня появилось чувство насыщения", — признается Тома.

Где-то в 7 вечера у нее ужин. На него она готовит только белковые блюда — мясо, рыбу, вареные яйца. Также следит за питьевым режимом: старается в день выпивать не меньше 2 л воды. Даже ставила себе напоминалку на мобильном телефоне. Как видим, особых ограничений в еде у Тамары нет. Единственное — она полностью отказалась от сахара и белой муки. Блинчики, к примеру, печет на муке грубого помола, а сладости ест натуральные: зефир, пастилу, мармелад.

Спорт

Занятия в спортзале Тамара Андреева подключила только через полгода, так как с таким большим лишним весом боялась, что может себе что-то "поломать". Сейчас у нее две силовые тренировки с инструктором и один раз в неделю танцы.

"Спорт, кстати, совершенно не ускорил процесс похудения. Я, как и до него, сбрасываю в среднем по 3 кг в месяц (на первых порах уходило и по 10 кг), — рассказывает девушка. — Но благодаря занятиям тело становится более подтянутым".

Совет

Тем, кто хочет похудеть, Тамара советует поставить правильную цель. "Моя — здоровье. И только когда пришло осознание, что лишний вес ему вредит, я смогла начать худеть".

Мнение экспертов

Залог успеха такой системы питания в том, что Тамара ест регулярно, не устраивая больших перерывов между приемами пищи, считает доктор-диетолог Екатерина Толстикова.

"Правда, не всем нужно есть 5 раз, чтобы похудеть", — уточняет эксперт. Екатерина также указала на ряд неточностей: "Наш ЖКТ устроен так, что способен переваривать и белки, и жиры, и углеводы, поступающие одновременно. Поэтому мясо с кашей или картошкой есть можно. А чтобы обмен веществ был хорошим, организму нужно разнообразие. Поэтому я бы не рекомендовала каждое утро есть только кашу: завтракать лучше разными продуктами. А фрукты можно есть в любое время суток. Важнее при похудении следить за тем, чтобы не перебирать свою норму по калориям".

Реабилитолог клиники остеопатии доктора Огарко Виктория Лапко уточняет: при ожирении спортом все-таки заниматься можно. Единственное — надо, чтобы программу лечебной физкультуры назначил врач, в соответствии со степенью ожирения, возрастом человека и общим состоянием здоровья.

"Начинать следует с общих оздоровительных упражнений, ходьбы в спокойном ритме в течение 15—20 минут. По мере снижения веса можно добавлять бег, езду на велосипеде, игры на свежем воздухе и т. п. Тренировки не должны быть выматывающими", — комментирует эксперт.

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