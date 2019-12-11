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Линкомицин: инструкция, показания, способ применения

Антибиотик, применяемый при заболеваниях дыхательных путей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:49
Фото: Pixabay

Линкомицин – антибиотик группы линкозамидов, имеет антибактериальное действие преимущественно в отношении грамположительных бактерий: аэробных Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynobacterium diphtheria; анаэробных Clostridium spp., Bacteroides spp., Mycoplasma spp. Хорошо и быстро распределяется в большинство тканей и жидкостей организма, высокие концентрации создаются в желчи и костной ткани.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: линкомицина гидрохлорид;

1 капсула содержит линкомицина гидрохлорида в пересчете на 100% линкомицин – 250мг.

Вспомогательные вещества: крахмал прежелатинизированный, кальция стеарат, желтый закат FCF (Е 110), хинолиновый желтый (Е 104), титана диоксид (Е 171), желатин.

Основные физико-химические свойства: твердые желатин капсулы с Белым корпусом и крышкой; содержимое капсул – порошок белого или почти белого цвета.

Выпускается по 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в упаковке.

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Фармакотерапевтическая группа. Антибактериальные средства для системного применения. Макролиды, линкозамиды, стрептограмины. Линкозамиды. Код ATХ J01F F02.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:

  • инфекции верхних дыхательных путей, заболевания ЛОР-органов, в том числе тонзиллит, фарингит, средний отит, синусит, скарлатина, а также дифтерия (в качестве вспомогательной терапии);
  • инфекции нижних дыхательных путей, острый бронхит, обострение хронического бронхита, пневмония;
  • инфекции кожи и мягких тканей, в том числе фурункулы, абсцесс, акне, раневая инфекция, рожистое воспаление, лимфаденит, панариций, мастит;
  • инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит, гнойный артрит;
  • бактериальная дизентерия.

Противопоказания

  • повышенная чувствительность к линкомицину;
  • печеночная и/или почечная недостаточность;
  • менингит.

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Фармакокинетика

После приема внутрь линкомицин быстро всасывается из пищеварительного тракта (около 20-33% от принятой дозы) и поступает в разные органы и ткани, в том числе в костную ткань. Максимальная концентрация в крови достигается через 2-4 часа. Если антибиотик принимать после еды, адсорбция снижается на 50%.

Применение

Для обеспечения оптимального всасывания препарата желательно не есть в течение 1–2 ч до или после приема линкомицина.

Взрослые. Тяжелые инфекции, вызванные чувствительными возбудителями: по 500 мг 3 раза в сутки (каждые 8 ч).

Более тяжелые инфекции: по 500 мг 4 раза в сутки (каждые 6 ч).

Дети в возрасте от 6 лет. Тяжелые инфекции: 30 мг/кг/сут, разделенные на 3–4 приема равными дозами.

Более тяжелые инфекции: 60 мг/кг/сут, разделенные на 3–4 приема равными дозами.

Продолжительность лечения определяется индивидуально.

При инфекциях, вызванных β-гемолитическим стрептококком, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 дней.

Пациенты с нарушением функции печени или почек. Поскольку у пациентов с нарушением функции печени или почек полувыведение линкомицина увеличивается, это является основанием для уменьшения частоты приема линкомицина.

Если возникает необходимость терапии линкомицином у больных с тяжелым поражением почек, то доза препарата должна составлять 25–30% рекомендуемой дозы для пациентов с нормальной функцией почек.

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Особенности применения

Не использовать одновременно с миорелаксантами.

При длительном применении необходимо проводить систематический контроль функций почек и печени.

Препарат не следует назначать при менингите, так как препарат плохо проникает через ГЭБ и его концентрация в спинномозговой жидкости недостаточно высокая. Во время лечения не назначают препараты, подавляющие перистальтику кишечника.

Лечение линкомицином может осложниться развитием псевдомембранозного колита как непосредственно во время приема препарата, так и через 2–3 недели после окончания антибактериальной терапии. При отсутствии необходимого лечения может развиться перитонит, шок, токсический мегалон.

Линкомицин определяется в грудном молоке в концентрации от 0,5 до 2,4 мкг/мл. При грибковых заболеваниях кожи, слизистых оболочек рта, влагалища Линкомицина гидрохлорид применяют с осторожностью.

С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями органов пищеварения или аллергией на пенициллин в анамнезе.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказан для применения в период беременности и кормления грудью.

Дети. Капсулы нельзя применять детям до 6 лет

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При отсутствии тяжелых побочных реакций влияние маловероятно.

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Побочные эффекты

  • со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, дискомфорт в области живота, персистирующая диарея, желтуха, изменения показателей функциональных печеночных тестов, повышение активности трансаминаз, эзофагит;
  • со стороны системы кроветворения: нейтропения, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура, описаны единичные случаи апластической анемии и панцитопении;
  • аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, эксфолиативный и везикулярный дерматит;
  • другие: возможно развитие суперинфекции, в том числе грибковой.

Взаимодействия

При одновременном применении с пенициллинами, цефалоспоринами, хлорамфениколом или эритромицином возможен антагонизм противомикробного действия.

При одновременном применении с аминогликозидами возможен синергизм действия.

При одновременном применении со средствами для ингаляционного наркоза или миорелаксантами периферического действия и опиоидными анальгетиками отмечается усиление нервно-мышечной блокады, вплоть до развития апноэ.

Прием противодиарейных препаратов, каолина снижает эффект линкомицина.

Фармацевтически несовместим с канамицином, новобиоцином, ампициллином, барбитуратами, теофиллином, кальция глюконатом, гепарином и магния сульфатом.

Сообщалось о случаях перекрестной резистентности между линкомицином и клиндамицином.

Линкомицин и алкоголь. Линкомицин метаболизируется в печени. И если она в данный момент будет перерабатывать еще и поступивший в организм алкоголь, то нагрузка на этот внутренний орган будет просто колоссальная. Особенно тяжело придется тем, у кого уже есть печеночные патологии.

Передозировка

В случае передозировки возможно возникновение вторичных гастроинтестинальных расстройств, включая боль в животе, тошноту, рвоту и диарею. Описаны тяжелые реакции со стороны сердечно-легочной системы после слишком быстрого введения неразведенных высоких доз. Такие реакции не возникали, если препарат был разведен согласно рекомендациям. Лечение передозировки возможно с помощью желудочного лаважа или провоцирования рвоты. Специфический антидот неизвестен.

Гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны для выведения линкомицина из крови.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Категория отпуска. По рецепту

Производители:

  • Киевмедпрепарат, ПАО, г. Киев, Украина,
  • Публичное акционерное общество "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод", г. Киев, Украина.

Цена. От 28 до 36 грн.

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