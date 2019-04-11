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Лишний вес и хроническая усталость: чем опасен дефицит йода в организме

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, как бороться с йододефицитом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Недостаток йода приводит к накоплению жира на боках
Недостаток йода приводит к накоплению жира на боках
Фото: freepik.com

Йод в организме человека отвечает за правильную работу щитовидной железы. Эта железа, в свою очередь, регулирует работу эндокринной системы. По подсчетам медиков, около 80% проблем со щитовидной железой связаны с неправильным питанием, постоянным стрессом, плохой экологией и дефицитом йода в организме.

"Хронический йододефицит приводит к совокупным нарушениям метаболизма – падению иммунитета, повышению общей усталости и более быстрому запасанию жира в области бедер, живота и боков", - написала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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Йод используется организмом для синтеза гормонов щитовидной железы, которые ответственны за обмен веществ. Мы получаем йод преимущественно из пищи, небольшое количество также поступает из воздуха и воды. К сожалению, большинство населения не может обеспечить организм потребностью в йоде.

Специалист по питанию напомнила, что основными источниками йода в питании являются морепродукты. Кроме этого, важную роль в йодопрофилактике занимает йодированная соль. 

Йод нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни. Количество зависит от возраста: 90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет, для взрослых – 150 мкг йода в день, а беременные и женщины, которые кормят грудью, должны получить 200 – 250 мкг / сутки этого элемента.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, чем опасно неправильное питание. А диетологи сообщили, чем опасно подростковое похудение.

Смотрите видео, чем опасно самолечение щитовидки:

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Источник: Сегодня
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