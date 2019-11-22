Лисобакт: инструкция, способ применения, показания

Антисептик, который помогает от боли в горле и стоматита

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Лисобакт – это антисептик, который обладает местным противовоспалительным эффектом, увеличивает неспецифическое сопротивление организма. Широко применяется в отоларингологии, стоматологии.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество. Лизоцима гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид.

Вспомогательные ингредиенты. Лактоза, трагакант, магния стеарат, натрия сахарин, ванилин.

В 1 таблетке Лисобакта содержится лизоцима хлорида 20 мг, пиридоксина гидрохлорида 10 мг.

Выпускается по 10 таблеток в блистере, в упаковке 1 или 3 блистера.

Основные физико-химические свойства: круглые таблетки белого цвета, с гладкой поверхностью, с распределительной насечкой на одной стороне.

Фармакологическая группа. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТС R02A A20.

Показания

хронический и острый тонзиллит;

фарингит;

ангина;

состояние после тонзилэктомии;

различные виды стоматитов;

гингивит;

эрозии полости рта.

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Противопоказания

Непереносимость какого-либо из компонентов препарата.

Фармакокинетика

После рассасывания таблетки, активные ингредиенты Лисобакт хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта. Пик концентрации лизоцима в крови достигается через 1-1,5 часа. Лизоцим широко распределяется в тканях организма, особенно концентрируется в слизистых оболочках. Подвергается гидролизу под действием кишечных ферментов, выводится в форме метаболита с мочой.

Пиридоксин проникает сквозь плаценту и выделяется с грудным молоком.

Пиридоксин метаболизируется в печени, выводится с мочой в виде 4-пиридоксиновой кислоты.

Применение

Таблетки следует медленно рассасывать.

Детям в возрасте 3–7 лет обычно назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки, 7–12 лет — по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 2 таблетки 3–4 раза в сутки. Продолжительность применения — 8 дней. При необходимости лечение можно продлить.

Особенности применения

Препарат не предназначен для длительного применения.

С целью предупреждения нарушения нормальной микрофлоры ротовой полости не следует применять препарат более 5 дней.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При появлении таких симптомов как сильная боль в горле, головная боль, тошнота, рвота, высокая температура тела или, если в течение 5 суток лечения, симптомы заболевания не исчезают, необходимо обратиться к врачу.

В случае бактериальной инфекции необходимо проконсультироваться у врача о целесообразности применения системной антибиотикотерапии.

Применение высоких доз пиридоксина (более 200 мг в сутки) в течение длительного времени (от нескольких месяцев до года) может привести к ухудшению функционального состояния печени и почек, сенсорной нейропатии, которая обычно исчезает после прекращения лечения. Поэтому пациентам, которые имеют нарушения функций печени и почек и, которым прописаны другие лекарственные средства, содержащие пиридоксина гидрохлорид, применение лекарственного средства Лисобакт не рекомендуется.

Учитывая информацию относительно возможного повышения кислотности желудочного сока при применении пиридоксина в дозе, превышающей 30 мг / сут, препарат следует с осторожностью применять пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Дети. Не назначают детям до 3 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не рекомендуются применять в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие повышенного внимания. Не влияет.

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции в виде крапивницы. При их возникновении препарат следует отменить.

Взаимодействие

Лисобакт не следует применять одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими антисептики, а также, если назначено другие лекарственные средства, содержащие пиридоксина гидрохлорид. Лизоцим усиливает эффективность таких антибактериальных препаратов как пенициллин, хлорамфеникол.

Изониазид, пеницилламин, пиразинамид, гидралазин, иммуносупрессоры, эстрогены (в том числе оральные контрацептивы, содержащие эстрогены) могут увеличивать потребность в пиридоксине, потому что они действуют как антагонисты пиридоксина или усиливают почечную экскрецию последнего.

Пиридоксина гидрохлорид усиливает декарбоксилирование и снижает эффективность леводопы при лечении болезни Паркинсона.

Лисобакт и алкоголь. Не рекомендуется одновременный прием лекарств и алкоголя.

Передозировка

При значительном превышении терапевтической дозы, могут наблюдаться симптомы передозировки пиридоксина: аллергические реакции, симптомы миодистрофии.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта

Производитель. "Bosnalijek d.d.", Босния и Герцеговина

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. 71000 Сараево, Юкичева, 53, Босния и Герцеговина/71000 Sarajevo, Jukiceva, 53, Bosnia and Herzegovina.

Цена. От 88 до 132 грн.

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