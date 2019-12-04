Лоратадин: инструкция, показания, способ применения

Антигистаминный препарат, который не обладает седативным эффектом и не вызывает привыкания

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Препарат обладает антиаллергическим и противозудным действиями. Быстро, через 30 минут, снимает симптомы аллергии и действует на протяжении 24 часов. Не вызывает привыкания.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит лоратадина 0,01 г;

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, кальций стеариновокислый.

Препарат выпускается по 10 штук в контурных ячейковых упаковках или в блистере.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, с плоской поверхностью, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа. Антигистаминное средство для системного применения. Противоаллергическое средство. Код АТС R06A X13.

Показания

Конъюнктивит

Аллергический ринит

Поллиноз

Крапивница

Дерматоз

Лоратадин также назначают при псевдоаллергических реакциях, зуде различного происхождения и реакциях на укусы насекомых.

Противопоказания

Препарат противопоказан лицам с повышенной чувствительностью к действующему веществу или к какому-либо другому компоненту препарата.

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Фармакокинетика

Быстро всасывается после приема внутрь, уже через 15 мин определяется в крови и достигает максимальной концентрации в течение 1 ч после однократного приема. Период полувыведения — 3–20 ч, активного метаболита — 8,8–92 ч. Прием пищи не влияет на фармакокинетику препарата, но удлиняет время достижения максимальной концентрации на 1 ч, поэтому препарат рекомендуют принимать до приема пищи. ХПН, нарушение функции печени не оказывают существенного влияния на фармакокинетику препарата. Лоратадин выводится с мочой и калом.

Применение

Внутрь до еды.

Детям с массой тела ≥30 кг — по 1 таблетке (10 мг) в сутки.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 таблетке (10 мг) в сутки.

Курс лечения — 10–15 дней; в отдельных случаях устанавливают индивидуально — от 1 до 28 дней.

Особенности применения

У пациентов пожилого возраста и при нарушении функции печени/почек повышается риск развития побочных эффектов, поэтому при применении препарата в рекомендуемых дозах у данных пациентов может развиться такой побочный эффект, как сонливость.

Несмотря на то, что Лоратадин не является седативным антигистаминным средством, у некоторых пациентов отмечают дозозависимый седативный эффект.

Препарат не влияет на ЧСС и АД.

При алкогольном поражении печени максимальная концентрация препарата в плазме крови и период полувыведения увеличиваются пропорционально повышению тяжести заболевания.

Следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами до определения индивидуальной реакции на препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данных о применении лоратадина в период беременности очень мало. Исследования на животных не выявили прямых или непрямых негативных эффектов, касающихся репродуктивной токсичности. Желательно в качестве меры безопасности избегать применения препарата Лоратадин в период беременности. Физико-химические данные свидетельствуют о выведении лоратадина/метаболитов с грудным молоком. Поскольку риск для ребенка не может быть исключен, препарат Лоратадин не следует применять в период кормления грудью.

Дети. Таблетки можно назначать детям с массой тела более 30 кг.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. В общем препарат не влияет или влияет незначительным образом на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Тем не менее пациента необходимо проинформировать, что очень редко сообщалось о случаях сонливости, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работу с другими механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль (12%), сонливость (8%), утомляемость (4%), в 2% и менее — нарушение концентрации внимания, головокружение, нервозность, беспокойство, возбуждение (у детей), бессонница, обморок, амнезия, депрессия, гиперкинезия, тремор, парестезия, гипестезия, дисфония, нарушение зрения, изменение слезоотделения, конъюнктивит, блефароспазм, боль в глазах и ушах, шум в ушах; очень редко — судороги.

Со стороны органов ЖКТ: сухость во рту (3%), в 2% и менее — повышение аппетита, увеличение массы тела, анорексия, тошнота, изменение саливации, нарушение вкуса, зубная боль, стоматит, рвота, гастрит, метеоризм, диспепсия, запор или диарея; очень редко — желтуха, гепатит, некроз печени.

Со стороны респираторной системы: в 2% и менее — заложенность носа, чиханье, сухость в носу, носовое кровотечение, синусит, фарингит, ларингит, кашель, кровохарканье, бронхит, бронхоспазм, боль в грудной клетке, инфекции верхних дыхательных путей, диспноэ.

Со стороны мочеполовой системы: изменение цвета мочи, болезненные позывы на мочеиспускание, дисменорея, меноррагия, вагинит, ослабление либидо, импотенция, очень редко — отеки.

Со стороны опорно-двигательного аппарата: боль в спине, артралгия, миалгия, судороги икроножных мышц.

Со стороны ССС: гипертензия или гипотензия, сердцебиение, тахикардия; очень редко — суправентрикулярная тахиаритмия.

Аллергические реакции: гиперемия, кожная сыпь, крапивница, дерматит, зуд, ангионевротический отек; очень редко — анафилаксия.

Прочие: сухость волос и кожи, жажда, астения, недомогание, лихорадка, озноб, фотосенсибилизация, повышенная потливость, боль в молочных железах, увеличение массы тела; очень редко — алопеция, увеличение размеров грудной клетки, многоформная эритема.

Взаимодействия

При одновременном применении с эритромицином, кетоконазолом, циметидином повышается концентрация Лоратадина в крови.

Лоратадин и алкоголь. Лоратадин не усиливает действие алкоголя на центральную нервную систему. Но от одновременного приема следует воздержаться.

Передозировка. При передозировке препарата может возникать головная боль, тахикардия, сонливость, нервозность, бессонница, головокружение и утомляемость.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. В сухом защищенном от света месте при температуре 15–25 °C.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Астрафарм, ООО, г. Вишневое , Киево-Святошинский р-н, Украина.

Киевмедпрепарат, ПАО, г. Киев, Украина.

Лекхим, АО, г. Харьков, Украина.

Русан Фарма Лтд, Индия.

Фармак, ПАО, г. Киев, Украина.

Фармацевтическая фабрика, ГКП, ООО, г. Житомир, Украина.

Юрия-Фарм, ООО, г. Киев, Украина.

Цена. От 7 до 18 грн.

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