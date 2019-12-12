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Ложный круп: симптомы, лечение, профилактика

Как не допустить появления удушающего кашля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Фото: Pixabay

Ложный круп или острый стенозирующий ларинготрахеит — это воспаление гортани и трахеи, которое сопровождается отеком слизистой и затруднением дыхания.

Ложный круп чаще всего является осложнением вирусных инфекций: парагриппа, гриппа, аденовируса. А также детских инфекций — кори, коклюша или скарлатины.

Группа риска

Ложный круп чаще всего встречается в детском возрасте, что обусловлено физиологическими особенностями дыхательной системы малышей. Она уже, чем у взрослых, но при этом на порядок богаче кровеносными сосудами, из-за чего у детей быстрее развивается отек и нарушение дыхания.

Как правильно лечить ОРВИ. Смотрите в нашем сюжете.

Чаще всего ложный круп настигает аллергиков, так как у таких деток существует склонность к отеку слизистой гортани — прямому пути развития удушья. Эпидемии ОРВИ и гриппа чаще возникают зимой, но не застрахованы детки от них и в другое время года. Промокшие ножки, чрезмерное укутывание или, напротив, недостаточно теплая одежда — все это может привести к простуде. А она, в свою очередь — к развитию ложного крупа и отека гортани.

Симптомы ложного крупа

Приступы удушающего кашля, как правило, случаются ночью, во время сна. Малыш начинает беспокоиться и ворочаться, кашлять и задыхаться. Для ложного крупа характерен определенный тип кашля: сухой, громкий, "лающий" и грубый. Ребенку не хватает воздуха, в связи с чем он начинает часто дышать — около 40–50 вдохов в минуту против 25–30 в норме. Может наблюдаться повышение температуры тела и резкое ухудшение самочувствия. При стремительном нарастании отека в отсутствии медицинской помощи может развиться удушье!

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Первая помощь

Если вы увидели у ребенка нарушения дыхания, срочно вызывайте скорую помощь. Только медики смогут снять приступ. А пока они едут постарайтесь помочь своему малышу самостоятельно. Откройте окно (даже если мороз), свежий воздух улучшает насыщаемость крови кислородом. Если нет жара, то можно открыть кран горячей воды и дать подышать малышу паром. Предложите ребенку теплое питье, можно попарить ножки.

Но самое главное – сохраняйте спокойствие. Во взвинченном состоянии труднее оказывать помощь и адекватно оценивать свои действия и их результат. Кроме того, глядя на вас, малыш также начнет нервничать, что может привести к ухудшению состояния.

Профилактика ложного крупа

Первичная профилактика заключается в предупреждении гриппа и других ОРВИ. Во время эпидемий избегайте массового скопления людей, давайте ребенку витамины и специальные препараты, повышающие противовирусный иммунитет (их поможет подобрать врач-педиатр).

Закаливайте ребенка, повышайте защитные силы организма отваром шиповника, эхинацеей и другими средствами народной медицины. Причем закаливать следует не только весь организм в целом, но и горло в частности. Для этого ребенку рекомендуется полоскать горло водой комнатной температуры, постепенно снижая температуру воды. Таким образом горло привыкнет к "холодному" и станет гораздо более устойчивым и к хо­лодному мороженому, и к ви­русам.

При заболевании ОРВИ

Вторичная профилактика вступает в силу тогда, когда гриппа уже не избежать и ребенок заболел. Цель данных мероприятий — не допустить развития осложнений, в том числе и отека гортани. Для этого необходимо сразу же начать лечение заболевания, используя лекарственные препараты, выписанные доктором, и средства народной медицины.

Помните, при ОРВИ обязательно использование противоаллергических средств, они способствуют уменьшению отека гортани и снижают вероятность удушья.

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Чаще проветривайте комнату, в которой находится малыш, и обязательно проводите увлажнение воздуха. Для этого можно использовать специальный прибор-увлажнитель. А можно и воспользоваться тем, что всегда под рукой. Например, развесьте на батареях мокрую материю и расставьте по комнате сосуды с водой.

Если у ребенка нет температуры, очень эффективны ручные и ножные ванночки (температура воды не более 40 градусов). Благодаря процедуре кровь "отливает" от гортани и устремляется к конечностям, что способствует снижению отека.

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