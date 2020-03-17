"Лучшая защита от заражения – самоизоляция": ведущий Игорь Пупков рассказал, как обезопасить себя от коронавируса
Ведущий напоминает, что защитные маски можно сделать и самим
Ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" Игорь Пупков поделился элементарными правилами, соблюдение которых поможет защитить себя и близких от коварного вируса.
Первое правило – очень простое. Часто и тщательно мойте руки, уделяя этому не менее 30 секунд. Для дезинфекции рук или разных предметов пользуйтесь антисептиками с содержанием спирта на менее 60%, а лучше 80%. Только они уничтожают этот вирус.
Второе правило. Избавьтесь от привычки прикасаться руками своего лица, чтобы не инфицировать себя собственноручно.
Третье правило. Обязательно прикрывайтесь салфеткой или носовым платком, когда кашляете или чихаете. Если у вас нет их с собой, прикройтесь рукавом. Но ни в коем случае не закрывайте рот ладонью.
Четвертое правило. Эпидемиологи говорят, что маски нужны только больному, чтобы не заражать окружающих. Но, если в маске вы чувствуете себя безопаснее – обязательно носите ее. Ведь, по мнению врачей, настоящей защитой при случаях распространения вируса станет психологический эффект от вашей уверенности в собственной безопасности.
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Пятое правило. Если вы столкнулись с проблемой дефицита и завышенных цен на медицинские маски, вспомните старый способ, как сделать такие своими руками. Возьмите несколько слоев бинта, прошейте его по краям и сделайте завязки. Подготовьте себе сразу несколько штук. Такие маски можно стирать, и обязательно гладить.
Шестое правило. Часто делайте влажную уборку тех помещений, где находитесь. Чистота всегда была, есть и будет залогом здоровья.
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Седьмое правило. Лучшая защита от заражения – самоизоляция. Ведь карантин в стране – это значит сидеть дома. Не выходите на улицу без лишней надобности, избегайте многолюдных мест и не выпускайте детей на детские площадки.
Помните, если мы будем тщательными, все быстро закончится. Каждый из нас несет ответственность за себя и близких.
Напомним, ранее мы писали о том, какие маски действительно защищают от вирусов.
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