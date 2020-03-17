"Лучшая защита от заражения – самоизоляция": ведущий Игорь Пупков рассказал, как обезопасить себя от коронавируса

Ведущий напоминает, что защитные маски можно сделать и самим

Ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" Игорь Пупков поделился элементарными правилами, соблюдение которых поможет защитить себя и близких от коварного вируса.

Первое правило – очень простое. Часто и тщательно мойте руки, уделяя этому не менее 30 секунд. Для дезинфекции рук или разных предметов пользуйтесь антисептиками с содержанием спирта на менее 60%, а лучше 80%. Только они уничтожают этот вирус.

Второе правило. Избавьтесь от привычки прикасаться руками своего лица, чтобы не инфицировать себя собственноручно.

Ведущий "Сегодня" Игорь Пупков советует носить маску, если вы чувствуете себя в ней безопасно Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Третье правило. Обязательно прикрывайтесь салфеткой или носовым платком, когда кашляете или чихаете. Если у вас нет их с собой, прикройтесь рукавом. Но ни в коем случае не закрывайте рот ладонью.

Четвертое правило. Эпидемиологи говорят, что маски нужны только больному, чтобы не заражать окружающих. Но, если в маске вы чувствуете себя безопаснее – обязательно носите ее. Ведь, по мнению врачей, настоящей защитой при случаях распространения вируса станет психологический эффект от вашей уверенности в собственной безопасности.

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Пятое правило. Если вы столкнулись с проблемой дефицита и завышенных цен на медицинские маски, вспомните старый способ, как сделать такие своими руками. Возьмите несколько слоев бинта, прошейте его по краям и сделайте завязки. Подготовьте себе сразу несколько штук. Такие маски можно стирать, и обязательно гладить.

Шестое правило. Часто делайте влажную уборку тех помещений, где находитесь. Чистота всегда была, есть и будет залогом здоровья.

Седьмое правило. Лучшая защита от заражения – самоизоляция. Ведь карантин в стране – это значит сидеть дома. Не выходите на улицу без лишней надобности, избегайте многолюдных мест и не выпускайте детей на детские площадки.

Помните, если мы будем тщательными, все быстро закончится. Каждый из нас несет ответственность за себя и близких.

Напомним, ранее мы писали о том, какие маски действительно защищают от вирусов.

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