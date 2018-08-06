Лучше диет и спорта: назван решающий фактор в похудении

Врач выяснил, как можно худеть без особых усилий

Худейте с пользой для здоровья. Фото: Depositphotos

В журнале Mayo Clinic Proceedings на днях были опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые выяснили, что похудению мешает специфическая деятельность кишечных бактерий.

"Некоторые люди теряют избыточную массу тела не так эффективно, как другие, несмотря на снижение потребления калорий и повышение физической активности", — отмечает Пурна Кашьяп (Purna Kashyap), гастроэнтеролог и соавтор исследования. Доктор П. Кашьяп и ее коллеги задались вопросом: существуют ли другие факторы, которые мешают их пациентам реагировать на традиционные стратегии похудения.

Исследовательская группа собрала и проанализировала образцы кишечных бактерий у 26 участников. Они установили, что состав кишечной флоры влияет на скорость потери массы тела у их пациентов.

"В частности, бактерии Phascolarctobacterium были выявлены у людей, которые успешно худеют. В свою очередь, бактерии Dialister, которые обладают повышенной способностью расщеплять определенные углеводы, связаны с проблемами похудения у пациентов", – отмечает врач-диетолог Александр Кущ.

Доктор П. Кашьяп подчеркивает, что это предварительный вывод, полученный из небольшого эксперимента. Необходимо дополнительно изучить данный вопрос, чтобы подтвердить роль кишечных бактерий в уменьшении избыточной массы тела. Такие исследования помогут врачам рассчитывать стратегию похудения пациентов, исходя из их индивидуальных особенностей.

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