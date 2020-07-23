Лунный календарь окрашивания волос на август 2020 года

Узнайте, когда можно окрашивать волосы в августе 2020 года по лунному календарю, а когда не стоит менять имидж

Когда можно красить волосы в августе 2020 года согласно лунному календарю, чтобы новый имидж вас порадовал и подарил комплименты от окружающих? Читайте подробный лунный календарь окрашивания волос в августе 2020 года на каждый день и выбирайте наилучшее время для обновления своего образа.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: pexels

Лунный календарь на август 2020: когда можно и нельзя красить волосы

1 августа – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

2 августа – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

3 августа – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

4 августа – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

5 августа – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

6 августа – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

7 августа – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

8 августа – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

9 августа – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

10 августа – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

11 августа – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

12 августа – 23 лунный день. Это время не подходит для смены цвета волос, поэтому отложите поход в салон.

13 августа – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

14 августа – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

15 августа – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

16 августа – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

17 августа – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

18 августа – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

19 августа – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: pexels

20 августа – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

21 августа – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

22 августа – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

23 августа – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

24 августа – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

25 августа – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

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26 августа – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

27 августа – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

28 августа – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

29 августа – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

30 августа – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

31 августа – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

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