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Лунный календарь окрашивания волос на май 2019 года

Узнайте, когда благоприятно окрашивать волосы в мае 2019 года по лунному календарю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:48
Лунный календарь окрашивания волос на май
Лунный календарь окрашивания волос на май
Фото: Pixabay

Когда можно красить волосы по лунному календарю в мае 2019, чтобы смена имиджа вас порадовала, привлекла восхищенные взгляды окружающих, принесла успех и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в мае 2019 года и выбирайте самые оптимальные дни для посещения парикмахера.

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Лунный календарь на май 2019: когда красить волосы

1 мая – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

2 мая – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

3 мая – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

4 мая – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

5 мая – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

6 мая – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

7 мая – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

8 мая – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

9 мая – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

10 мая – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

11 мая – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

12 мая – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

13 мая – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

14 мая – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

15 мая – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

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16 мая – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

17 мая – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

18 мая – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

19 мая – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

20 мая – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

21 мая – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

22 мая – 18 лунный день. Отдайте предпочтение ярким краскам, и ваша жизнь преобразится в сторону позитива.

23 мая – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

24 мая – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

25 мая – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

26 мая – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

27 мая – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

28 мая – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

29 мая – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

30 мая – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

31 мая – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на май 2019 года.

Смотрите видео: какой цвет волос сейчас в моде

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