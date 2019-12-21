Лунный календарь окрашивания волос на январь 2020 года

Узнайте, когда лучше всего окрашивать волосы в январе 2020 года по лунному календарю

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pexels

Когда можно красить волосы в январе 2020 по лунному календарю, чтобы изменение цвета и ваш новый имидж подарил отличное настроение и пользу, привлек здоровье, внимание и комплименты от окружающих? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в январе 2020 года и выбирайте самые подходящие дни для посещения парикмахера.

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Лунный календарь на январь 2020: когда красить волосы

1 января – 8-й лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

2 января – 9-й лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

3 января – 10-й лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

4 января – 11-й лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

5 января – 12-й лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

6 января – 13-й лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

7 января – 14-й лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

8 января – 15-й лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

9 января – 16-й лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

10 января – 17-й лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pexels

11 января – 18-й лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

12 января – 19-й лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

13 января – 20-й лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

14 января – 21-й лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

15 января – 22-й лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

16 января – 23-й лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

17 января – 23-й лунный день. В этот период лучше ничего не делать с волосами, а перенести окрашивание на другой день.

18 января – 24-й лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

19 января – 25-й лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

20 января – 26-й лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

21 января – 27-й лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

22 января – 28-й лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

23 января – 29-й лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

24 января – 30-й, 1-й лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

25 января – 2-й лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодняшний день рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

26 января – 3-й лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

27 января – 4-й лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

28 января – 5-й лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

29 января – 6-й лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

30 января – 7-й лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

31 января – 8-й лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

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