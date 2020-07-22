Лунный календарь стрижек на август-2020: когда лучше стричь волосы

Узнайте самые подходящие дни, когда можно стричь волосы в августе 2020 года по лунному календарю

Когда можно стричься в августе 2020, согласно лунному календарю, а в какие дни лучше не проводить никаких серьезных манипуляций с волосами? Чтобы ваши волосы радовали вас своим сияющим видом, локоны были здоровыми, не ломкими и не секущимися, а прическа вам всегда нравилась, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в августе 2020 года и планируйте поход к парикмахеру.

Лунный календарь стрижек на август Фото: pexels

Лунный календарь на август 2020: когда стричь волосы

1 августа – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

2 августа – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

3 августа – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

4 августа – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

5 августа – 17 лунный день. Не подходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

6 августа – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

7 августа – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

8 августа – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

9 августа – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

10 августа – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

11 августа – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

12 августа – 23 лунный день. В этот день не стоит кардинально менять длину волос, лучше заняться их оздоровлением.

13 августа – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

14 августа – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

15 августа – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

16 августа – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

17 августа – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

18 августа – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

19 августа – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

20 августа – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

Лунный календарь стрижек на август Фото: pexels

21 августа – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

22 августа – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

23 августа – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

24 августа – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

25 августа – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

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26 августа – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

27 августа – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

28 августа – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

29 августа – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

30 августа – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

31 августа – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

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