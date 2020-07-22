Лунный календарь стрижек на август-2020: когда лучше стричь волосы
Узнайте самые подходящие дни, когда можно стричь волосы в августе 2020 года по лунному календарю
Когда можно стричься в августе 2020, согласно лунному календарю, а в какие дни лучше не проводить никаких серьезных манипуляций с волосами? Чтобы ваши волосы радовали вас своим сияющим видом, локоны были здоровыми, не ломкими и не секущимися, а прическа вам всегда нравилась, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в августе 2020 года и планируйте поход к парикмахеру.
1 августа – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.
2 августа – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.
3 августа – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.
4 августа – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
5 августа – 17 лунный день. Не подходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.
6 августа – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.
7 августа – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.
8 августа – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.
9 августа – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.
10 августа – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.
11 августа – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.
12 августа – 23 лунный день. В этот день не стоит кардинально менять длину волос, лучше заняться их оздоровлением.
13 августа – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.
14 августа – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.
15 августа – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.
16 августа – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.
17 августа – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.
18 августа – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.
19 августа – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.
20 августа – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.
21 августа – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.
22 августа – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.
23 августа – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.
24 августа – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.
25 августа – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.
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26 августа – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.
27 августа – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.
28 августа – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.
29 августа – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.
30 августа – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.
31 августа – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.
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