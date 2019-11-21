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Лямблиоз – симптомы, лечение, диагностика

Заразиться паразитами можно везде. Особенно в отпуске в жарких странах.

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:33
Фото: AFP

Лямблиоз (гиардиаз) — заболевание, вызываемое простейшими — лямблиями, паразитирующими в тонкой кишке человека и некоторых животных. Раньше лямблиоз относили к забытым болезням. Так, как считалось, что это заболевание поражает беднейшие слои населения, у которых есть проблемы с гигиеной. На самом деле многие инфекции, тот же лямблиоз, можно подхватить сейчас чуть ли не везде. Особенно, это касается малышей, которые могут заразиться в обычной песочнице, на пляже. Особенно это касается жарких стран.

Возбудители попадают в организм человека через загрязненную пищу или воду, при контакте с больными или носителями лямблиоза. Факторами риска, которые увеличивают вероятность возникновения заболевания, являются поездки в жаркие страны, несоблюдение личной гигиены, дисбактериоз и снижение иммунитета.

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Симптомы

Как гласит статистика, к сожалению, более чем у половины зараженных, лямб­лиоз может протекать без выраженной симптоматики. Могут беспокоить периодические боли в животе, тошнота или отрыжка горьким. Иногда отмечается снижение аппетита, бледность, но при этом врачи не сразу связывают все эти симптомы с лямблиозом, так как они же могут указывать и на другие заболевания.

У детей и взрослых с острым инфекционным процессом наблюдается частый зловонный пенистый стул, схваткообразные боли в животе. Все это сопровождается снижением аппетита, тошнотой и даже рвотой. При отсутствии своевременного адекватного лечения наблюдается хронизация процесса, для которой характерны периодические боли в животе и жидкий стул.

Осложнения

Для лямблиоза характерны различные поражения печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Например, могут развиваться:

  • холангит и холецистит, то есть воспаление желчевыводящих путей и желчного пузыря соответственно;
  • дисбактериоз;
  • нарушение всасывания питательных веществ в тонком кишечнике;
  • желчная колика;
  • язвы кишечника;
  • панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Диагностика

Диагностикой и лечением заболевания занимается врач-гастроэнтеролог, в некоторых случаях — инфекционист. Для уточнения диагноза необходимо проведение ряда лабораторно-инструментальных исследований. В схему стандартного обследования при подозрении на лямблиоз входят:

  • копрограмма и микроскопия кала. К сожалению, обнаружить лямблии очень непросто. Одно из основных условий — температура кала. Спустя полчаса после дефекации анализ кала становится уже неинформативным;
  • общий анализ крови;
  • иммуноферментный анализ;
  • эндоскопия тонкой кишки с биопсией.

Лечение

Лечение лямблиоза должно быть комплексным. Обязательно назначение диеты с исключением острого, жирного, жареного, копченого и маринованного. Под запретом также сладости и сдоба. В рацион включают запеченные или тушеные мясо и рыбу, кисломолочные продукты. При лямблиозе полезны свежие клюквенный или брусничный морсы.

Назначается и медикаментозное лечение: противопротозойные, антибактериальные средства, пробиотики и ферменты. После завершения лечения врач выписывает контрольные анализы,подтверждающие излечение. Повторный контроль назначается через 7 недель.

Профилактика

Для профилактики лямблиоза и повторного инфицирования в первую очередь рекомендуется соблюдать правила личной гигиены. После улицы и туалета, а также игр с животными и перед едой обязательно следует мыть руки. Категорически нельзя есть немытые овощи, фрукты и ягоды! И не пить воду из крана на отпуске в жарких странах.

Рекомендовано повышать иммунитет (курсы иммуномодуляторов, поливитаминов, закаливание,длительные прогулки на свежем воздухе и другие подобные процедуры).

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