Магникор: инструкция, показания, способ применения

Магникор рекомендован при хронической и острой ишемической болезни сердца

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Магникор – антитромботическое средство, подавляющее слипание тромбоцитов.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: в одной таблетке Магникора содержится 75 мг ацетилсалициловой кислоты, 15,2 мг магния гидроксида. (Магникор Форте содержит 150 мг ацетилсалициловой кислоты, 30,39 мг магния гидроксида)

Вспомогательные вещества: магния гидроксид, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, магния стеарат;

Магникор и Магникор Форте выпускается в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, в блистерах по 10 штук.

Одна упаковка содержит 3 или 10 блистеров.

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой, белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Антитромботические средства. Ингибиторы агрегации тромбоцитов, за исключением гепарина. Код АТX В01А С06.

Показания

Магникор рекомендован к назначению больным с хронической и острой ишемической болезнью сердца (при нестабильной стенокардии, остром инфаркте миокарда).

Также, Магникор назначается в целях профилактики повторного образования тромбов.

Препарат также назначается для профилактики патологий сердечно-сосудистой системы (при остром коронарном синдроме).

Показанием к применению Магникора может являться гиперхолестеринемия, ожирение, сахарный диабет.

Также он назначается больным в возрасте до 55 лет, перенесшим в прошлом инфаркт миокарда.

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Противопоказания

Гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, другим салицилатам или к любому компоненту лекарственного средства.

Астма, вызванная применением салицилатов или веществ с подобным действием, особенно НПВС, в анамнезе.

Острые пептические язвы.

Геморрагический диатез.

Почечная недостаточность тяжелой степени.

Печеночная недостаточность тяжелой степени.

Сердечная недостаточность тяжелой степени.

Комбинация с метотрексатом в дозировке 15 мг/неделю или более

Фармакокинетика

После приема ацетилсалициловая кислота достаточно быстро всасывается из ЖКТ. Скорость абсорбции уменьшается с приемом пищи, а также у пациентов, страдающих приступами мигрени. А увеличивается скорость всасывания у людей с ахлоргидрией либо у тех, кто применяет полисорбаты, антациды. Максимальная концентрация данного вещества в крови достигается через пару часов.

Применение

Таблетки глотают целыми, при необходимости запивая водой. При желании таблетку можно разломить пополам, разжевать или предварительно растереть.

Курс лечения врач определяет индивидуально, в зависимости от показаний и тяжести заболевания.

Острая и хроническая ИБС. Рекомендованная начальная доза — 150 мг/сут. Поддерживающая доза — 75 мг/сут.

Острый инфаркт миокарда. Нестабильная стенокардия. Рекомендованная доза составляет 150–450 мг, применяют как можно быстрее после появления симптомов.

Профилактика повторного тромбообразования. Рекомендованная начальная доза — 150 мг/сут. Поддерживающая доза — 75 мг/сут.

Первичная профилактика тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, таких как острый коронарный синдром, у пациентов с факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендованная профилактическая доза — 75 мг/сут.

Особенности применения

Лекарственное средство применять с осторожностью в следующих ситуациях:

гиперчувствительность к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при наличии аллергии на другие вещества;

язвы желудочно-кишечного тракта, включая хронические и рекуррентные язвенные болезни или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;

одновременное применение антикоагулянтов;

у пациентов с нарушениями функции почек или пациентов с нарушениями сердечно-сосудистого кровообращения (например, патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также увеличить риск нарушения функции почек и острой почечной недостаточности;

у пациентов с тяжелой недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ацетилсалициловая кислота может вызывать гемолиз или гемолитическую анемию. Особенно при наличии факторов, которые могут увеличить риск гемолиза, например, высокие дозы лекарственного средства, лихорадка или острый инфекционный процесс;

нарушение функций печени.

Ибупрофен может уменьшить ингибиторный эффект ацетилсалициловой кислоты относительно агрегации тромбоцитов. В случае применения лекарственного средства до начала применения ибупрофена как обезболивающего средства пациент должен проконсультироваться с врачом.

Ацетилсалициловая кислота может обусловливать развитие бронхоспазма или приступа бронхиальной астмы, или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают астму в анамнезе, сенную лихорадку, полипоз носа или хроническое респираторное заболевание, аллергические реакции (например, кожные реакции, зуд, крапивницу) на другие вещества в анамнезе.

Из-за ингибиторного эффекта ацетилсалициловой кислоты относительно агрегации тромбоцитов, который сохраняется в течение нескольких дней после приема, применение лекарственных средств, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность/усиление кровотечения при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства, например, удаление зуба).

При применении небольших доз ацетилсалициловой кислоты может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может привести к приступу подагры у склонных к ней пациентов.

Не следует применять лекарственные средства, содержащие ацетилсалициловую кислоту, детям и подросткам с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), которая сопровождается или не сопровождается повышением температуры тела, без консультации с врачом. При некоторых вирусных заболеваниях, особенно при гриппе А, гриппе В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редкой, но опасной для жизни болезнью, что требует неотложного медицинского вмешательства. Риск может быть повышен, если ацетилсалициловая кислота применяется как сопутствующее лекарственное средство, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются постоянной рвотой, это может быть проявлением синдрома Рея.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно назначать во время беременности (I – II триместр) и в период кормления грудью только в случаях, если, по мнению врача, возможный терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. Применение возможно только в максимально низких дозах (до 100 мг в сутки) и под наблюдением врача.

Препарат противопоказано применять в III триместре беременности.

Дети. Не применяют. Применение ацетилсалициловой кислоты детям до 15 лет может вызвать тяжелые побочные эффекты (в том числе синдром Рея, одним из признаков которого является постоянная рвота).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат в терапевтических дозах не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Побочные эффекты

Кровь и лимфа: часто возникает излишняя кровоточивость из-за супрессии тромбоцитарной функции ацетилсалициловой кислотой, иногда доходящая до скрытого кровотечения. При длительном употреблении Магникора у отдельных больных наблюдались явления анемии. Очень редко наблюдается гипопротромбинемия, нейтропения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, эозинофилия и апластическая анемия.

ЦНС: частыми побочными явлениями является головная боль и периодические расстройства сна. Иногда наблюдается вертигенозный синдром, звон и шум в ушах. К редким явлениям относятся внутричерепное кровоизлияние, обратимые нарушения слуха вплоть до глухоты (при крайне высоких дозах).

Со стороны легочной системы: у больных с бронхиальной астмой часто возникает бронхоспазм

.Желудочно-кишечная система: часто возникает изжога, рефлюксы. Редко – тошнота, рвота, диспепсические явления, эрозии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, диарея. Крайне редко наблюдается возникновение язв слизистой оболочки верхних отделов пищевода, дегтеобразный стул. Также в единичных случаях наблюдался стоматит, колит, стриктуры, обострение случаев синдрома раздраженной толстой кишки, язвы нижних отделов пищеварительного тракта.

Печень: редко наблюдается повышение уровней трансаминазы и ЩФ крови. К крайне редким явлениям относят обратимый острый гепатит, возникающий при многократном превышении рекомендованной дозировки.

Кожа и иммунная система: часто возникают аллергические реакции в виде сыпи или крапивницы, ангиоэдемы, гемморагического васкулита, пурпуры. Также возможно развитие мультиформной эритемы, синдромов Лайелла и Стивенса – Джонсона. Могут наблюдаться анафилактические реакции либо проявления аллергического ринита.

Эндокринная система: со стороны этой системы побочные явления возникают редко, проявляясь в виде гипогликемии.

Взаимодействия

Магникор при одновременном приеме потенцирует действие антикоагулянтов (таких, как варфарин, гепарин, клопидогрель, фенпрокумон) и гипогликемических лекарственных средств. Препарат супрессирует мочегонное действие фуросемида, угнетает действие АПФ, спиронолактона.

Не рекомендуется применять Магникор одновременно с НПВС. Антацидные препараты ухудшают всасываемость данного лекарственного средства. Употребление одновременно с пробенецидом снижает действие обоих лекарств.

Значимого взаимного влияния ацетилсалициловой кислоты и магния при употреблении препарата не замечено. Возможно, это обусловлено малым количеством магния, входящего в состав.

Магникор и алкоголь. Магникор строжайше запрещено сочетать с алкоголем, поскольку комбинация аспирина с этиловым спиртом может вызвать:

внутренние кровотечения;

кровоизлияние в мозг (инсульт);

тяжелые поражения печени (вплоть до некротического отмирания ее клеток).

Между приемами Магникора и алкоголя должно пройти не менее 12 часов, а лучше вообще не употреблять никаких спиртосодержащих напитков в период лечения.

Передозировка

Передозировка возможна, если принять дозу из расчета более чем 150 миллиграмм на 1 кг веса тела в сутки на протяжении длительного времени. Организм может отреагировать головокружением, глухотой, шумом в ушах, расширением сосудов, потливостью, тошнотой, рвотой, головной болью.

При тяжелом отравлении возможно возникновение метаболического ацидоза, кетоза, гипервентиляции легких. Тяжелое течение может вызвать угнетение работы центральной нервной системы, кому, коллапс и остановку дыхания.

Частым явлением может быть развитие печеночной недостаточности.

В случае передозировки следует промыть желудок, принять энтеросорбенты, важным является восстановление водно-электролитного баланса во избежание развития ацидоза, обезвоживания, а также опасности возникновения гиперкалиемии.

Показан гемодиализ, щелочной диурез.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. При температуре до 25°С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. АО "Киевский витаминный завод", г. Киев, Украина.

Цена. От 26 до 132 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.

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